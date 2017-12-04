2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Rangos sporteseményt rendezhet Székesfehérvár

Hír TV

2017. december 4., hétfő 22:49, frissítve: hétfő 22:56

Székesfehérvár rendezheti a 2020-as főiskolai amerikai futball-világbajnokságot.

A mérkőzéseket az ország eddig egyetlen szabvány-méretű pályáján játsszák majd.. Emellett a főiskolai triatlonverseny vb-t is Magyarországon rendezik, Kecskemét ad majd otthont a megmérettetésnek.

Hír TVvissza a címlapra
sportSzékesfehérváramerikai futball

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

3

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

4

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

5

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen

6

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben