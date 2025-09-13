Keresés

Rangos helyezést ért el a magyar sportlövő a világkupán

2025. szeptember 13., szombat 10:31 | MTI
Major Veronika Ningpó 10 méter légpisztoly versenyszám sportlövő világkupaverseny

Major Veronika a negyedik helyen végzett a 10 méter légpisztoly versenyszámban a kínai Ningpóban zajló sportlövő világkupaversenyen.

  • Rangos helyezést ért el a magyar sportlövő a világkupán

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bronzérmes sportoló az alapversenyben 584 kört lőtt és harmadikként került a nyolcas döntőbe, amelyben rajta kívül két-két indiai és kínai, továbbá egy-egy dél-koreai, szerb és vietnámi versenyző szerepelt. Az aranyérmet az indiai Esha Singh szerezte meg 242,6 körrel, Major 198,4-gyel zárt. A magyar küldöttség eddig egy bronzérmet gyűjtött Ningpóban, kedden a Major, Nagy Ákos Károly kettős végzett a harmadik helyen a légpisztoly vegyes csapat számban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

Komment – Feszültség a stúdióban, hergelés az országjáráson és halálos kimenetelű merénylet a tengerentúlon + videó

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

