2019. január 25.,
péntek, Pál napja

Rákot találtak az ötszörös olimpiai úszóbajnoknál

MTI

2019. január 25., péntek 15:36

Hererákkal kezelik és a tervek szerint a jövő héten megműtik Nathan Adriant, az ötszörös olimpiai bajnok amerikai úszót.

A hírt a 30 esztendős sportoló Instagramján tette közzé, hozzáfűzve: nem adta fel célját, hogy negyedik olimpiáján, Tokióban is induljon.

„Az egészben annyi a pozitív, hogy időben felfedezték nálam a bajt, már megkezdték a kezelést, s a kilátások jók” – írta a nyolcszoros világbajnok Adrian, aki a váltóelsőségek mellett egyéniben 100 méter gyorson 2008-ban Pekingben, majd 2012-ben Londonban is győzött, míg Rióban ezüstérmes lett ebben a számban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Life, like swimming the 100 free, can come at you hard and fast as you can’t always see who, or what, may be chasing you down. Recently, I went to the doctor as something didn’t seem quite right. At the very least, I still needed to get my flu shot so it couldn’t hurt. After a few tests and visits with a specialist, I unfortunately learned that I have Testicular Cancer. On the bright side, we caught it early, I have already started treatment and the prognosis is good. I will be back in the water in a few short weeks with my sights fully set on Tokyo! Along the way, I hope to share my journey in an effort to help break the stigma of discussing men’s health issues. I’ve realized that too often we tend to avoid these important topics, ignore the potential warning signs, and put off getting the medical help that we may need. As I told my family, I’ll be putting my public health degree to work a little sooner than I planned! But in all seriousness, I am keeping a positive attitude as cases such as mine are curable. I am extremely grateful for my family and friends, especially my wife, for their love and support. I am scheduled for surgery early next week and will provide an update soon. #menshealth #testicularcancer #standuptocancer

Nathan Adrian (@nathangadrian) által megosztott bejegyzés,

 

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Náci karlendítéssel pózolt esküvői fotózásán a Jobbik elnökének felesége

2

Hír TV

Nem adják fel, mindent megtesznek a kútba esett kisfiúért

3

Hír TV

Már közel 200 kilónyi ötforintos gyűlt össze Bayer Zsoltnak

4

Hír TV

Tüntetések: a baloldali politológus kíméletlen őszinteséggel fakadt ki

5

Hír TV

„Védhetetlen történet Sneider Tamás újabb ügye”

6

Hír TV

A tél legzordabb időjárása várható