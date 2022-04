Putyin abszurdnak nevezte Rilov eltiltását

Megosztás itt:

Putyin szerint az orosz és fehérorosz sportolókat diszkrimináció éri nemzetiségük alapján. Az elnök arról is beszélt, hogy Oroszország otthont fog adni sporteseményeknek, amelyre csak a partnerországait hívja majd meg. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) múlt pénteken azért tiltotta el a 100 és 200 méteres hátúszás tokiói aranyérmesét januárig, mert részt vett egy moszkvai felvonuláson, amely Oroszország ukrajnai háborúját támogatta.

A 25 éves úszó több sportolóval együtt a hadműveletek jelképének számító Z betűt viselte öltözékén a Luzsnyiki Stadionban rendezett eseményen, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelent. Rilov - aki kétszeres világbajnok is - egyúttal ruhaszponzorát is elvesztette, mivel a Speedo cég a szerepvállalása miatt beszünteti az együttműködést vele.

Rilov márciusban bejelentette, hogy nem indul el a nyári, budapesti vb-n, ezzel támogatva honfitársait, akik a háború miatt nem szerepelhetnek versenyeken. A FINA egy hónapja közölte, hogy kitiltja az orosz és fehérorosz sportolókat a budapesti világbajnokságról. Válaszul az orosz szövetség bejelentette, hogy idén egyetlen FINA-eseményen sem vesznek részt a sportolói.

Fotó: KMSP VIA AFP/KMSP/KEMPINAIRE STEPHANE

