Puskás: nehéz lesz üzemeltetőt találni

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - A GAZDAG MIGRÁNSOKAT BEENGEDI A KORMÁNY VENDÉG: VONA GÁBOR ELNÖK, JOBBIK. 6.40 - A SOROS-TERV VALÓJÁBAN ORBÁN-TERV - VENDÉG: VAJDA ZOLTÁN ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT. 7.40 - ÚJ KÖTET A MAGYAR NÉPMÛVÉSZETRÕL. VENDÉG: SZEMERKÉNYI ÁGNES NÉPRAJZKUTATÓ. 7.45 - A VITAMINSZEDÉS SZABÁLYAI VENDÉG: SZÁSZ MÁTÉ BIOLÓGUS. 8.30 - A PERONON: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. SZTRÁJKOLTAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK, BÉREMELÉST SZERETNÉNEK, MERT 10 ÉV ÓTA EZ RENDRE ELMARADT. MKKSZ: 98 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, A MAGYARORSZÁGON DOLGOZÓ 17 EZER ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELÕ MINTEGY 40 SZÁZALÉKA CSATLAKOZOTT A SZTRÁJKHOZ. AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL MA ÉS HÉTFÕN CSAK HALASZTHATATLAN ÜGYEKET LEHET INTÉZNI, KAPOSVÁRON ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON NINCS MUNKABESZÜNTETÉS. A FIDESZ KORMÁNYELLENES AKCIÓNAK TARTJA A TILTAKOZÁST. BOROS PÉTERNÉ ELNÖK, MKKSZ: EZ NEM POLITIKAI AKCIÓ, ITT EGYSZERÛEN A MEGÉLHETÉSRÕL VAN SZÓ. KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD, A NÉVSORT KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK-JELÖLT VEZETI. NGM: AKÁR KÉTÉVES RÉSZLETFIZETÉS IS KÉRHETNEK AZ ÁSZ-BÜNTETÉSRE A PÁRTOK A NAV-TÓL. FENNAKADT AZ EU CSALÁS ELLENI HIVATALÁNAK VIZSGÁLATÁN A MINISZTERELNÖK EGYIK VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK A VOLT CÉGE, AZ ELIOS ZRT., AZ OLAF JOGI LÉPÉSEKET AJÁNL - WALL STREET JOURNAL. FAZEKAS GÉZA: A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG MEGKAPTA AZ OLAF AJÁNLÁSÁT AZ ELIOS-ÜGYBEN. MÉSZÁROS LÕRINC EGYIK ÜZLETTÁRSA ÉPÍTHETI MEG AZ M4-ES GYORSFORGALMI ÚT CEGLÉD ÉS ABONY KÖZÖTTI SZAKASZÁT, A DUNA ASZFALT A BECSÜLT ÁRNÁL 3 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN VÁLLALTA A MUNKÁT. A DUNA ASZFALT NYERTE AZ ÉRDI ÚTFELÚJÍTÁST IS, SZÍJJ LÁSZLÓ ÉRDEKELTSÉGE 630 MILLIÓ FORINTÉRT VÉGEZHETI EL A MUNKÁKAT. NYÁRON FOLYTATÓDHAT A 3-AS METRÓ ÁLLOMÁSAINAK FELÚJÍTÁSA, A SZERZÕDÉSKÖTÉS JÚLIUSRA VÁRHATÓ KÖZÖLTE TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER. NEM AHMED H. TÜZELTE FEL A TÖMEGET RÖSZKÉN 2015 ÕSZÉN - DERÜL KI A MAGYAR NEMZET BIRTOKÁBA JUTOTT LEIRATBÓL; A MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSBAN MÁRCIUSBAN SZÜLETHET ÍTÉLET. A JOBBIK MAGYARÁZATOT KÖVETEL 1300 MIGRÁNS BEFOGADÁSÁRA - KÖZÖLTE JAKAB PÉTER A PÁRT SZÓVIVÕJE. CSAKNEM EGYMILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL KÖZÉP-EURÓPA LEGMODERNEBB CSILLAGÁSZATI LÁTOGATÓKÖZPONTJA ÉPÜL RÉPÁSHUTÁN, A LÉTESÍTMÉNY 2019 ÕSZÉRE KÉSZÜL EL. MIHAI TUDOSE: HA A SZÉKELYFÖLDI INTÉZMÉNYEKRE KITESZIK A SZÉKELY ZÁSZLÓT, AKKOR AZOK IS LENGENI FOGNAK, AKIK KITETTÉK AZT. A ROMÁN MINISZTERELNÖK NYILATKOZATA MIATT A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA RENDELTÉK ROMÁNIA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKHEZ MÉLTATLAN, HOGY EGY NEMZETI KÖZÖSSÉGET GYAKORLATILAG KIVÉGZÉSSEL FENYEGESSENEK MEG. AZ RMDSZ SZERINT A MINISZTERELNÖK BOCSÁNATKÉRÉSSEL TARTOZIK ÉS VISSZA KELL VONNIA A KIJELENTÉSÉT! KELEMEN HUNOR: AZ EURÓPAI UNIÓBAN NEM MARADHAT TISZTSÉGÉBEN AZ, AKI OLYAT MOND, MINT MIHAI TUDOSE. BUKAREST SZERINT A ROMÁN KORMÁNYFÕ KIJELENTÉSE NEM VOLT MAGYARELLENES. JUNCKER: BULGÁRIA GAZDASÁGA KÖZELEBB KERÜLT AZ EURÓZÓNÁHOZ, DE MÉG VAN MIT TENNI EZZEL KAPCSOLATBAN. TÖBB EZREN TÜNTETTEK BULGÁRIÁBAN A KORRUPCIÓ ÉS AZ ALACSONY KÖZALKALMAZOTTI FIZETÉSEK MIATT. EGÉSZ NAPOS SZTRÁJKOT TARTANAK A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓK GÖRÖGORSZÁGBAN, NEM JÁRNAK A VONATOK, A KOMPOK, ATHÉNBAN LEÁLLT A METRÓ IS. ROHAMOSAN TERJED A KANYARÓ UKRAJNÁBAN, EGY KISGYERMEK BELEHALT A FERTÕZÉSBE. VISSZAVETTEK MUNKAHELYÉRE TÖBB MINT 1800 ELBOCSÁTOTT KÖZALKALMAZOTTAT TÖRÖKORSZÁGBAN, AHOL ÚJABB HÁROM HÓNAPRA MEGHOSSZABBÍTJÁK A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT. PUTYIN PROVOKÁCIÓNAK NEVEZTE A SZÍRIAI OROSZ KATONAI BÁZISOK ELLENI DRÓNTÁMADÁS-KÍSÉRLETET. MÁR TÖBB MINT 500 TÜNTETÕT VETTEK ÕRIZETBE TUNÉZIÁBAN, AHOL HARMADIK NAPJA TARTANAK A ZAVARGÁSOK. DONALD TRUMP "PÖCEGÖDÖR ORSZÁGOKNAK" NEVEZTE A EGYESÜLT ÁLLAMOKBA ÉRKEZÕ HAITI, SALVADORI ÉS AFRIKAI BEVÁNDORLÓK SZÜLÕHAZÁJÁT. ECUADOR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT ADOTT A WIKILEAKS ALAPÍTÓJÁNAK, JULIAN ASSANGE-NEK. HÓVIHAR MIATT TÖBB SZÁZAN EGY VONATON REKEDTEK JAPÁNBAN, A VÁGÁNYRÓL 15 ÓRA ALATT TAKARÍTOTTÁK EL A CSAKNEM 80 CENTIMÉTERES HAVAT. MEGKERÜLT A PÁRIZSI RITZ SZÁLLÓBÓL ELLOPOTT ÖSSZES ÉKSZER; A MOTOROS RABLÓ ELEJTETTE A TÁSKÁT A 4,5 MILLIÓ EURÓT ÉRÕ ZSÁKMÁNNYAL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 82-ES FÕÚTON VESZPRÉMVARSÁNY KÖZELÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN MEGSZÖKÖTT EGY RAB A SOPRONKÕHIDAI BÖRTÖNBÕL. A BÍRÓSÁG ELRENDELTE ANNAK A 34 ÉVES PÁSZTÓI NÕNEK AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT, AKI MEGÖLTE ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT. VILLANYOSZLOPNAK HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KOMÁDIBAN, A JÁRMÛ MOTORTERE KIGYULLADT, A GÉPKOCSI VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. LÖVÖLDÖZÉS VOLT MÁTRANOVÁKON, A RENDÕRÖK ELÕÁLLÍTOTTÁK EGY 24 ÉVES FÉRFIT, AKIT GARÁZDASÁGGAL GYANÚSÍTANAK.