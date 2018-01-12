2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Puskás: nehéz lesz üzemeltetőt találni

Hír TV

2018. január 12., péntek 13:50, frissítve: péntek 13:51

Milliárdokba kerülhet a Puskás-stadion fenntartása – írja a Magyar Nemzet, ráadásul a csekély jegybevételből nem lesz könnyű üzemeltetőt találni.

A létesítmény költségvetése 2011-ben 35 milliárdról indult, ez az összeg hat év alatt a hatszorosára nőtt.

Nemzetközi összehasonlításban is soknak számít a 638 millió eurós költségvetés, a hasonló méretű londoni Arsenal 461, a müncheni Allianz Aréna 340, a lisszaboni Benfica stadionja pedig 118 millió euróba kerül.

A tervek szerint jövőre adják át a Puskást.

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stadionPuskás-stadion

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