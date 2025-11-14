Keresés

Sport

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

2025. november 14., péntek 13:33 | MTI
FIFA Cristiano Ronaldo piros lap

Várhatóan három hetet kell várnia a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ítéletére Cristiano Ronaldónak, a portugálok futballsztárjának, akit kiállítottak csütörtökön, az Írországban 2-0-ra elveszített világbajnoki selejtezőn.

A 40 éves csatár az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet.

A FIFA-nak az idén rendre három hétbe telt, mire közölte a piros lapos játékosok eltiltásának mértékét, és mivel most márciusig nem lesznek újabb vb-selejtezők, a döntéshozóknak még kevésbé kell igyekezniük.

Erre utal az is, hogy a világszövetség illetékesei nem nyilatkoztak arról, hogy mikorra várható döntés az ötszörös aranylabdás ügyében.

Ronaldónak a szabályok értelmében egy találkozót biztosan ki kell hagynia,

ez vasárnap lesz, amikor a portugálok a magyarok által csütörtökön 1-0-ra megvert örményeket fogadják. Az előírások alapján a szaúdi al-Nasszr légiósa két mérkőzésen nem léphet pályára, ha súlyos szabálytalanságnak sorolják be a tettét, és három tétmeccsre tiltják el, ha erőszakos cselekedetnek minősítik a könyöklését.

Utóbbi két esetben a jövő nyári, észak-amerikai világbajnokság első egy vagy két mérkőzésén nem számíthat rá Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap legyőzi Örményországot - amely számára már tét nélküli a találkozó -, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.

Fotó: MTI/EPA/LUSA/Rodrigo Antunes

 

