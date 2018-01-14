2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Patthelyzet Paintsil ügyében

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 13:00, frissítve: vasárnap 14:18

Az ősszel a Ferencvárosban kölcsönben futballozó ghánai labdarúgó – maláriás megbetegedésre hivatkozva – nem csatlakozott időben a Fradihoz. A klub vezetése azonban nem éri el a játékost, így nem tudni, hogy igaz-e, amit állít. Sajtóhírek szerint Paintsil a háttérben azon munkálkodik, hogy a belga bajnokságban szereplő Genk együttesében folytassa a pályafutását. Az FTC szerint azonban nyárig érvényes szerződés köti őt a klubhoz, és nem kívánnak lemondani a támadóról.

A közben a Nemzeti Sport információi szerint Paintsil edzésbe állt ghánai klubjánál.

Hír TVvissza a címlapra
FTCJoseph Paintsil

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

2

Hír TV

Nyikos: Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

3

Hír TV

Kovács elszólta magát: milliárdokkal támogatja a kormány a Fidesz kampányát

4

Hír TV

Súlyos szabálytalanságokat talált az OLAF Tiborcz közbeszerzéseinél

5

Hír TV

Hadházy: Orbán és veje eggyel közelebb került a börtönhöz

6

Hír TV

Templomban kampányol a Fidesznek a plébános