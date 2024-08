Párizs 2024 - Olaszországé az aranyérem női röplabdában

Megosztás itt:

Az amerikaiak a nyitómeccsüket ugyan 3-2-re elveszítették Kína ellen, ezt követően azonban - két 3-0-s és két 3-2-es sikerrel - sorozatban másodszor is bejutottak a fináléba. Az olaszok ezzel szemben először kerültek be a négy közé az ötkarikás játékokon, ráadásul azóta, hogy az első találkozójuk második játszmáját elveszítették a Dominikai Köztársasággal szemben, sorozatban 12 megnyert szettnél jártak, és döntőbe vezető útjuk során az Európa-bajnok törököket és a vb-címvédő szerbeket is kiejtették.

A finálét ellenállhatatlanul kezdte a Paola Egonu vezérelte európai csapat, 6-1-re, majd 15-7-re is vezetett, de amikor az amerikaiak elkezdtek kevesebbet hibázni, három pontra visszazárkóztak. Ennél közelebb azonban nem tudtak kerülni, így az olaszok szereztek vezetést.

A második felvonásra a tengerentúliakat edző, magyar származású, összesen négyszeres olimpiai aranyérmes Karch Kiraly beküldte rutinos ütőjét, Jordan Larsont, és bár ettől együttese játéka némileg javult, a blokkvédekezésben remeklő, támadásait változatosan építő olasz csapat kisvártatva ismét megnyugtató előnyt alakított ki, s 53 percnyi játék után közel került története legnagyobb sikeréhez.

A harmadik szett az előzőekhez hasonló forgatókönyv szerint alakult: a címvédő ugyan próbálkozott, de az időkérések és cserék ellenére sem találta a szinte hibátlan teljesítményt nyújtó olasz válogatott játékának ellenszerét. Az európai együttes teljesítményéhez a végül 22 ponttal záró Egonu mellett mindenki hozzátette a magáét, s a kihívó játékosai 82 perc után ünnepelhették az aranyérmet.

Ez a győzelem az olasz röplabdasport legnagyobb sikere, a férfiválogatott korábban hatszor állhatott ötkarikás dobogón, de nyernie egyszer sem sikerült.

Eredmény:

női röplabda, olimpiai bajnok:

------------------------------

Olaszország (Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Luisa Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Ilaria Spirito, Myriam Sylla)

2. Egyesült Államok (Lauren Carlini, Annie Drews, Micha Hancock, Jordan Larson, Chiaka Ogbogu, Kathryn Plummer, Jordyn Poulter, Dana Rettke, Kelsey Robinson Cook, Avery Skinner, Jordan Thompson, Justine Wong-Orantes, Haleigh Washington)

3. Brazília (Natália Araújo, Júlia Bergmann, Macris Carneiro, Nyeme Costa, Diana Duarte, Gabriela Guimaraes, Thaísa Menezes, Rosamaria Montibeller, Roberta Ratzke, Tainara Santos, Ana Carolina da Silva, Ana Cristina de Souza, Lorenne Teixeira)

Fotüó: Az olasz Luisa Sarah Fahr (b) és Chiara Caterina Bosetti, valamint az amerikai Jordyn Poulter a 2024-es párizsi nyári olimpia női röplabdabajnokságának döntőjében játszott Egyesült Államok-Olaszország mérkőzésen a Dél-párizsi 1-es Arénában 2024. augusztus 11-én. MTI/EPA/Teresa Suárez