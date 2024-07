Párizs 2024 - Mészáros és Péni 20. a puskások vegyes csapat számában

A franciák nemzeti lőterén 9 órakor indított kezdés után aztán gyorsan kiderült, hogy a magyaroknak ezúttal nem lehetnek majd érmes reményeik. Péni ugyan első tíz lövését kifejezetten jó, 105,1 körös eredménnyel zárta, de Mészáros csupán 103,6 kört lőtt, majd a folytatásban is rendre becsúsztak rosszabb lövések nála. Péni a második és harmadik sorozatában egy-egy alkalommal hibázott, 104,4 és 104,8 körös eredményekkel 314,3 körös összprodukcióval zárt, amihez Mészáros Eszter mindössze 310,4-et tett hozzá. Ezzel a magyar kettős 624,7 körrel fejezte be a viadalt a 28 pár között a huszadik helyen.

