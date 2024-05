Párizs 2024 - Kijelölték a magyar férfi vízilabda-válogatott bő keretét

A gárda először Mátraházán edzőtáborozik, aztán június utolsó hétvégéjén Zágrábban a világbajnok horvátokkal gyakorol - 30-án hivatalos meccs is szerepel a programban. Júliusban 11. és 13. között a hazai szurkolók is megnézhetik, hol tart az együttes: Franciaország, Olaszország és Japán ellen a Margitszigeten.

"A téli világversenyekre való felkészülésnek volt egy része, ami a munkáról szólt, és volt egy része, ami a játékról. Arra úgy tekintek, mint egy első felvonásra, most következik a második, a legfontosabb, a közvetlen olimpiai felkészülés" - mondta a kerethirdetés kapcsán Varga Zsolt. - "Míg a dohai világbajnokság előtt a két hét egyértelműen nem volt elegendő, hogy játékban összegyúrjuk a csapatot, most kellő időt tölthetünk együtt, hogy ezzel ne legyen gond. Az olimpiai utazó keretről van a fejemben egy elképzelés, de abban természetesen lehet változás."

