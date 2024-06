Párizs 2024 - Huszonhárom fős lesz a magyar úszóválogatott

Kós Hubert három, Milák Kristóf - bár négy távon is kvalifikált - két egyéni számban indul, Betlehem Dávid pedig medencében és nyíltvízi úszásban is megméreti magát. Az már a hétvégén eldőlt, hogy Jakabos Zsuzsanna és a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nem lesz tagja csapatnak, mert nem úsztak A-szintes időt.

