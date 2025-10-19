Parázs hangulat a derbin – Gróf őrült mozdulata után Varga Barnabás kapusként zárt, a vége pontosztozkodás

Megosztás itt:

A zöld-fehérek ezzel együtt tovább folytatták veretlenségi sorozatukat, lassan tíz éve, 2015 decembere óta veretlenek a lila-fehérekkel szemben, ez a sorozat immár 31 találkozó óta tart, ebben az időszakban 24 FTC-siker mellett ez volt a hetedik döntetlen.

A pontosztozkodással az öt kör óta veretlen Ferencváros visszacsúszott a negyedik helyre, de egy meccsel kevesebbet játszott, mint az éllovas Paks és a második MTK Budapest.

Az Újpest ezzel szemben sorozatban ötödik bajnoki összecsapásán nem tudott nyerni.

Fizz Liga, 10. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

-----------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 10 569 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Matko (63.), illetve Varga B. (23.)

piros lap: Gróf (96.)

sárga lap: Rasak (17.), Geiger (87.), illetve Abu Fani (87.), Joseph (88.), Ötvös (94.)

Újpest FC:

----------

Piscitelli - Nunes, Duarte, Ademi (Geiger, 53.), Goncalves - Ljujic (Beridze, 91.), Rasak - Matko, Madeiros (Bese, 91.), Horváth K. - Tucic (Ganea, 82.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Gróf - Makreckis, Gartenmann, Raemaekers, Szalai G., Nagy B. (Gruber, 82.) - Tóth A. (Ötvös, 90.), Keita (Abu Fani, 70.), Kanichowsky (Pesic, 82.) - Varga B., Levi (Joseph, 70.)

Az Újpest, amely egy 1949-es eredeti mintát újjáélesztve különleges, csak ezen a meccsen használt mezben lépett pályára, hatalmas tempót diktálva nekiesett esélyesebb riválisának, az első tíz percben uralta a játékot, de csak helyzetig jutott, a vezetést nem tudta megszerezni. Ezt követően teljesen kiegyenlítetté vált a mérkőzés, többnyire a két 16-os között folyt a játék.

A játékrész derekán a Ferencváros az első lehetőségét gólra váltotta, ugyanis ahogy nemzetközi szinten is meggyűlik az ellenfelek baja Varga ellenállhatatlan fejjátékával, úgy az első pontos beadásnál az újpesti védők sem tudtak mit kezdeni a válogatott csatárral, aki védhetetlenül bólintott a kapu bal oldalába.

A kockázatot eddig sem vállaló zöld-fehérek még inkább megnyugodtak és türelmesen futballoztak, az Újpest viszont ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, Grófnak többször is védenie kellett, a legnagyobbat Horváth életerős, keresztléc alá vágódó távoli bombájánál. A lila-fehérek hiába irányították a játékot, mégis a kapu előtt hatékonyabb FTC vonult elégedettebben az öltözőbe.

Térfélcserét követően a hazaiak már korántsem tudtak akkora nyomást gyakorolni a vendégekre, mint az első félidőben. Ebben az időszakban sokkal inkább az FTC akarata érvényesült, Levinek és Tóthnak is volt esélye, hogy csapata második góljával magabiztosabbá tegye a vezetését. Csakhogy

ezúttal az Újpest egyenlítése jött a "semmiből", méghozzá Horváth egyérintős megoldásainak köszönhetően egy remek támadás végén.

A gól lendületet adott a hazai csapatnak, de a Ferencváros sem vett vissza a tempóból, így teljesen nyílttá vált a küzdelem. A hajrában mindkét fél vezetett ígéretes akciókat, újabb találat nem született, így maradt az igazságos pontosztozkodás.

A ferencvárosi kapust, Grófot kiállították a hosszabbítás végén, mert ellökte az egyik labdaszedőt,

így az utolsó két percben Varga állt a kapuban, de nem akadt dolga a lefújásig.

Fotó: Ferencvárosi szurkolók a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt