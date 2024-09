Paralimpia: Pap Bianka a legjobb idővel döntős

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Korrupció Budapesten: Rendszerszintű a probléma + videó Ha itt vannak előttünk a budapesti kerületek, és kivesszük a jobboldali vezetésűeket, majd rábökünk egyre, akkor biztos, hogy találunk valamilyen korrupciós ügyet – mondta el Az igazság órája című műsorban Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Újrázna 2025-ben Olaf Scholz Olaf Scholz német kancellár még a közelmúltbeli választási bukások után és a párton belüli kritikák ellenére is kitart amellett, hogy a 2025-ös szövetségi választáson kancellárjelölt legyen.