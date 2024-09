Paralimpia: Pálos Péter elődöntős és már biztos érmes

"Itt vagyunk már jó néhány napja, és lélekben készülünk, hogy ha hazai játékossal játszunk, akkor ilyen körülmények várnak ránk - kezdte értékelését az MTI-nek Pálos. - Számítottam rá, hogy minden pontnál hangrobbanás lesz, ahogy hallottam, másik asztalon is játszott francia, így sajnos poén közben is volt néha, ami azért rettenetesen zavaró. De nem ért meglepetésként, hogy ilyen volt a közönség."

Az enyhe értelmi fogyatékossággal született Pálos London és Tokióban arany-, Rio de Janeiróban bronzérmet szerzett, s most már biztos, hogy pályafutása negyedik paralimpiájáról is medállal tér majd haza.

Pálos törekedett arra, hogy ez minél kevesebbszer történjen meg, s ha nehezen is, de negyedik szettlabdáját értékesítve hozta az első játszmát. A szomszédos asztalon is egy francia játékos küzdött, ami dupla hanghatást jelentett, így a magyar asztaliteniszezőnek gyakorlatilag folyamatosan figyelnie kellett arra is, hogy kizárja a körülményeket - a publikum egy alkalommal még a francia himnuszra, a Marseillaise-re is rázendített.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.