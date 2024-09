Paralimpia: Negyedik lett az erőemelő Tunkel Nándor

"Az első gyakorlatom után kicsit összeomlottam, mert tudtam, hogy megvan az erőm, de valahogy a technika nem jött össze. Vissza kell majd néznem - nyilatkozott az MTI-nek a magyar erőemelő. - A melegítő teremben próbáltam elengedni a történteket és hergelni magam, hogy megvan az erőm. Az edzőm is sokat segített, a második gyakorlatomat pedig nagyon könnyűnek éreztem. Aztán ránéztem a kijelzőre és eldöntöttük, hogy harmadikra 162-őt vállalok, azt már sokszor megcsináltam. Amikor sikerült, már sejtettem, hogy meglehet a negyedik hely, azért is örültem annyira."

