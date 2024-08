Paralimpia: Luterán Petra mentette meg a magyar küldöttséget

Mondhatjuk, hogy Luterán Petra mentette meg a magyar küldöttséget, hiszen délelőtt úszásban (erről a Mandiner itt számolt be) Iván Bence és Száraz Evelin sem jutott be a fináléba, mint ahogy a kerékpáros Wermeser Zsombor sem kvalifikálta magát a legjobbak közé 1000 méteren, valamint a bocciázó Nagy Vivien és Szabó Alexandra is kiesett.

