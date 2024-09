Paralimpia 2024 - Ünnepélyesen fogadták a magyar küldöttséget

"A címet megvédenem sokkal nehezebb volt, mint először nyerni" – mondta az MTI-nek Kiss Péter Pál kajakos, aki nem tagadta, hogy fáradt, mert fárasztó volt az utazás, és az is sokat kivett belőle, hogy a záróünnepségen a zászlót vitte, "de most semmi sem számít, örülni kell!"

"A mai napnak nincs más feladata, minthogy gratuláljak és köszönetet mondjak nektek" – mondta Schmidt, majd felidézte, hogy részt vett a paralimpikonok eskütételén is, majd köszönetet mondott a versenyzőket felkészítő szakembereknek, családtagoknak és hozzátartozóknak is, akik a hétköznapokon segítik a sportolókat. Kiemelte, hogy az éremtáblázaton elfoglalt 26. hely önmagáért beszél.

