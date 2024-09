Pap Bianka és Konkoly Zsófia arany-, illetve ezüstérmet nyert az úszóversenyek pénteki versenynapján a paralimpián

Pap Bianka szombaton, 200 vegyesen ússza az ötödik számát Párizsban, mint mondta, abban is szeretne hasonlóan jól teljesíteni. Konkoly Zsófia (S9) annak ellenére elégedetten értékelt, hogy címvédőként második lett 100 pillangón. "A délelőtti időm jó volt, mégsem voltam megelégedve azzal, hogy második idővel jutottam a döntőbe. Tudtam, hogy az amerikaiban van még, talán ez fájt a legjobban, hogy tartalékolt és még így is jobb volt. Ezt leszámítva nagyon elégedett vagyok a döntős eredményemmel, talán pár századdal maradtam csak el a tokiói időmtől" - nyilatkozott.

Pap Bianka (a képen) 100 méter háton megvédte címét. "Nagyon izgultam előtte, majdnem hánytam. Éreztem, hogy ez sokkal szorosabb lesz, mint a tokiói győzelmem volt. Akkor sokkal jobb formában voltam, most valamiért azt a formát nem sikerült elérnünk. - értékelt a vegyes zónában a Vasas sportolója, aki elárulta: érzékelte, hogy a közönség nem neki szurkol (két francia úszó is volt a mezőnyben), s egy kicsit nehéz volt ebben az ellenszélben versenyeznie. "A végén láttam, hogy az amerikai lány nagyon jön, közelít, engem pedig már csak a lelkem vitt előre. De nagyon meg akartam nyerni, nem akartam neki odaadni a győzelmet. Már az elejétől mindent beleadtam, de nagyon szoros volt a forduló, s előzetesen azt hittem, a végén jobban tudok majd jönni. Ezzel együtt örülök, hogy sikerült megvédeni a címemet."

