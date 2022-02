Ovecskin a béke mellett emelt szót

Megosztás itt:

"Kérem, elég a háborúból. Nem számít, ki van benne, Oroszország, Ukrajna, más országok: békében kell élnünk a világban" - fogalmazott a Moszkvában született Ovecskin, akinek családja egy része még mindig Oroszországban él.

Az NHL legeredményesebb hokisainak örökranglistáján negyedik Ovecskin leszögezte: ő sportoló, nem politikus, ám bízik benne, hogy hamarosan minden jóra fordul.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

MTI

