Ott lesz az áprilisi szuperdöntőn a magyar válogatott

Cseh Sándor együttese - amely pénteken 18-9-re az izraelieket, szombaton pedig 13-12-re az olaszokat győzte le - így megnyerte a csoportját és összesítésben az ötödik helyen zárt, ezzel bejutott a sorozat áprilisi, kínai szuperdöntőjébe.

Ott a magyarok mellett a spanyol, a holland, a görög, az ausztrál és az olasz válogatott, valamint a divízió II két legjobbja, a házigazda kínai és a japán csapat szerepel majd.

Női világkupa, selejtező (Alexandrúpoli):

az 5-8. helyért, 3. forduló:

Magyarország-Egyesült Államok 10-6 (2-3, 2-2, 4-0, 2-1)

a magyar csapat gólszerzői: Faragó 4, Dobi, Hajdú, Tiba, Keszthelyi, Baksa, Sümegi 1-1

korábban:

Olaszország-Izrael 17-12 (3-2, 4-5, 6-2, 4-3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Olaszország 6, 3. Egyesült Államok 3, 4. Izrael 0

Az első negyedben az amerikaiak játszottak pontosabban, így az első szünetre ők mehettek előnnyel. A második játékrészben mindkét csapat sok lövést és több nagy helyzetet is kihagyott, így a félidőben is a rivális vezetett. A harmadik felvonás első perceiben aztán fordítottak a magyarok, akik ebben a nyolc percben gólt sem kaptak, s a záró negyedben előnyüket még tovább növelve diadalmaskodtak.

"Hiába új a csapat, hiába nem a legfontosabb az eredmény, ha már így alakult ez a hét, hogy az első mérkőzést elvesztettük és aztán megnyertük az összeset, és ehhez képest kábé ugyanúgy állunk a továbbjutást illetően, mint az amerikaiak, akik addig egyet nyertek összesen. Szóval így nem olyan egyszerű vízbe ugrani egy utolsó mérkőzésre, elsősorban lelkileg" - nyilatkozott Cseh Sándor. - "Ilyenkor még a rutinosabb játékosoknak is megremeghet kicsit a kezük, meg mindenki el is van fáradva kissé, elsősorban fejben. Azaz számítottam egy ilyen kezdésre, bár annyira nem tetszett, hogy ami idáig működött a védekezésben, abból ma az első két negyedben nagyjából semmi sem köszönt vissza. Ezért a második félidőre elővettünk egy olyan védekezést, amit eddig nem csináltunk, és mivel azonnal megvolt a hatása, az felszabadított sok mindent, amivel sikerült is fordítani. Ennek a meccsnek egyébként már nem volt olyan sztorija, hogy különösebben elemezgessük, csak annyi, hogy ha már idáig eljutottunk, akkor nyerjük meg."

A szövetségi kapitány a tornát megelőző edzőtáborral és a hollandiai túrával együtt értékelte a görögországi viadalt.

"Nem szokásom dicséreteket osztani, de azt kell mondanom, hogy nagyon dolgos és értékes időszakot töltöttünk együtt. A játékosok nagyon büszkék lehetnek arra, ahogyan dolgoztak és játszottak - köszönöm nekik és a stábomnak ezeket az igen intenzív heteket. Mindez azonban nem írja felül azt a tényt, amit egyesével is szeretnénk elmondani nekik, hogy még mindenkinek rengeteget kell dolgoznia a további fejlődés érdekében, de ez a torna megmutatta, hogy igenis megéri" - fogalmazott.