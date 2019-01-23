Ötödik Grand Slam-döntőjére készülhet Babos Tímea párosban

2019. JANUÁR 23., SZERDA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK BUDAPESTEN, A KARMELITA KOLOSTORBAN FOGADTA MARIO ZENARI BÍBOROST, SZÍRIAI APOSTOLI NUNCIUST, KEDDEN.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG EGY TELJES ÉVIG FINANSZÍROZZA HÁROM SZÍRIAI KÓRHÁZ MÛKÖDÉSÉT.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: NEMZETI KONSZENZUS VAN A CSALÁDOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÉS A CSALÁDOKAT SEGÍTÕ LÉPÉSEK TEKINTETÉBEN.
A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET - HANGOZTATTA KEDDEN BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE.
TÍZMILLIÓKKAL ÉLESZTI ÚJRA AZ IRÁNYTÛ INTÉZETET A JOBBIK MAGYAR IDÕK.
GULLER ZOLTÁN: A NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SEMMILYEN VENDÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOT NEM TÁROL MAGYAR IDÕK.
TUZSON BENCE: A KORMÁNY ARRA TÖREKSZIK, HOGY CSÖKKENJEN AZ ÁLLAMPOLGÁROK ELINTÉZENDÕ ÜGYEINEK SZÁMA, ÉS EMELKEDJEN AZ ÜGYINTÉZÉS SZÍNVONALA.
KSH: 10,4%-KAL NÕTTEK A KERESETEK TAVALY NOVEMBERBEN.
A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5%-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT, A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT ADATAI SZERINT.
NAGY ISTVÁN: SOHA NEM LÁTOTT ÉPÍTKEZÉS KÖVETKEZIK AZ AGRÁRIUMBAN VILÁGGAZDASÁG.
BENKÕ TIBOR: VALÓTLAN VOLT A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI JOGÁLLÁS BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PÁNIKKELTÉS.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK A GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER MEGKÉSELÉSÉNEK HELYSZÍNÉT BIZTOSÍTÓ CÉG FÕNÖKÉT, KEDDEN.
TELEFONON EGYEZTETETT EGYMÁSSAL KEDDEN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS MIKE POMPEO, AZ USA KÜLÜGYMINISZTERE.
TÖBB MINT 570 MILLIÓ EURÓS BÍRSÁGOT OSZTOTT KI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MASTERCARDNAK, AMIÉRT A CÉG MESTERSÉGESEN MEGEMELTE KÁRTYAHASZNÁLATI DÍJAIT.
ALÁÍRTÁK AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST A NÉMETORSZÁGI AACHENBEN.
ISMÉTELTEN GYARMATOSÍTÓ POLITIKÁVAL VÁDOLTA MEG A FRANCIA KORMÁNYT LUIGI DI MAIO OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES.
UNIÓS BÍRÓSÁG: EGY EU-TAGORSZÁG KILÉPÉSI SZÁNDÉKÁNAK BEJELENTÉSE NEM MENTESÍT A MENEKÜLTKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA ALÓL.
MEGKEZDTÉK OLASZORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MENEDÉKKÉRÕ-TÁBORÁNAK FELSZÁMOLÁSÁT.
A KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ÉSSZERÛ MIGRÁCIÓS POLITIKÁT FOLYTATNAK - MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER, AMIKOR A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT FÕTITKÁRÁVAL TÁRGYALT, KEDDEN.
NEM LESZNEK TÖBBÉ RENDSZERES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK A FEHÉR HÁZBAN - JELEZTE TWITTER-FIÓKJÁN DONALD TRUMP.
A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZABADON ENGEDTE A NEMI ERÕSZAK MIATT ÕRIZETBE VETT CHRIS BROWN AMERIKAI ÉNEKEST.
JAPÁNBAN ÕRIZETBE VETTEK KÉT IZRAELIT, AKIK TÖBB TONNA ARANYAT CSEMPÉSZTEK BE AZ ORSZÁGBA.
OROSZORSZÁG MEGERÕSÍTETTE, HOGY TOVÁBBRA IS ÉRDEKELT A BÉKESZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉBEN JAPÁNNAL AZ 1956-OS KÖZÖS NYILATKOZAT ALAPJÁN.
MOSZKVA: WASHINGTON KÖZÖLTE, VÉGLEGES AZ INF-SZERZÕDÉS FELMONDÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSE.
A VENEZUELAI ELNÖK ELRENDELTE A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK TELJES FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL.
VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI PUSKÁT, REVOLVERT, TÖLTÉNYEKET ÉS KÉZIGRÁNÁTOKAT ÁSOTT EL KISKÕRÖSI HÁZA UDVARÁN.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT HEGYKÕ KÖZELÉBEN, A 85-ÖS ÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚTON BAJA ÉS BÁTMONOSTOR KÖZÖTT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK.
KAMION ÉS SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 44-ES ÚTON NYÁRLÕRINCNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
18 HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A BARANYA MEGYEI SÁRHÁT TERÜLETÉN KEDD ESTE A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕRÖK.