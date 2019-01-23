2019. január 23.,
szerda, Zelma, Rajmund napja

Ötödik Grand Slam-döntőjére készülhet Babos Tímea párosban

Hír TV

2019. január 23., szerda 11:36, frissítve: szerda 11:37

Döntőbe jutott Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.

Az elődöntőben egy amerikai párost vertek két szettben. Babos így pénteken az ötödik Grand Slam-döntőjére készülhet női párosban. Tavaly megnyerték a finálét Mladenoviccsal Melbourne-ben.

 

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