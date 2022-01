Összetört álmok: kikaptunk Izlandtól, számunkra vége az Eb-nek

Megosztás itt:

Mi sem mutatta jobban a kiegyenlített erőviszonyokat a B-csoportban, mint hogy az utolsó forduló előtt még mind a négy csapatnak megvolt az esélye a továbbjutásra. A mieinknek ehhez semmiképpen sem lett volna szabad kikapniuk Izlandtól, azonban a két meccs után hibátlan északiaknak is fontos volt a meccs, ugyanis olyan körbeverésre is volt esély, amelyből rosszul jöhettek volna ki.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bemelegítés alatt minden szem Bánhidi Bencére szegeződött, és a Pick Szeged bokasérüléssel küzdő beállója ezúttal rendesen végigcsinálta a ráhangolást a társakkal, ez alapján bízhattunk benne, hogy számíthatunk a játékára. A keretünk megegyezett az első két körben látottakkal, tehát a koronavírusos Győri Mátyás mellett Borbély Ádám, Nagy Bence és Sunajko Stefán voltak a kimaradóink.

„Veletek vagyunk!” – üzente a magyar B-közép, miközben Bánhidi rögtön a kezdéshez megérkezett. Hamar ízelítőt kaptunk abból, mire kell nagyon figyelnünk, egy Gústavsson-védés után Bjarki Már Elisson indult meg villámsebesen, és belőtte a ziccert Mikler Rolandnak. Szerencsére ezúttal nem ragadtunk be a rajtnál, válaszolni tudtunk az izlandi gólokra, sőt, Bóka Bendegúz találatával már nálunk volt az előny. Bánhidi sorra megjátszható volt a falban, első három helyzetéből kettőt gólra váltott, rosszkor jött azonban Szita Zoltán kiállítása.

Továbbra is nagyon észnél kellett lennünk a támadásban elvállalt lövésekkel és a cserékkel, mert az északiak pillanatok alatt a kapunk előtt teremtek. Gudmundur Gudmundsson együttese tudott először kettővel elmenni, a rövid pihenő után visszaálló Bánhidi góljaival tartottuk a lépést. A Miklert váltó Székely Márton hetest védett, majd emberhátrányban Bodó Richárd egyenlített. Az előző két izlandi csoportmeccs legjobbjának megválasztott Sigvaldi Gudjóhnsson ezúttal is biztos kézzel értékesítette a helyzeteit a jobb szélen, így tudtak újra vezetni az izlandiak. Ligetvári Patrikkal ugyan agresszívebb lett a védekezésünk, de így is sok volt a kapott gólok száma. Ezzel együtt arra is meglett volna az esélyünk, hogy előnnyel menjünk szünetre, ehelyett egy szinte dudaszós találat ugrasztotta talpra a szurkolókat, ezzel alakítottuk 17–17-re az állást.

A Ligetvári, Sipos duóval folytattuk a védelem közepén a második játékrészben is, ez két cserét jelentett a támadáshoz képest. Hiába vettük vissza hamar az előnyt, emberhátrányban gyorsan fordult a kocka, ráadásul Gústavsson két átlövésünket is kiszedte, kisvártatva pedig újra kettő volt a hátrányunk. Egy az egyben többször is meg tudták verni a védőinket az izlandiak, aminek gyakran kiállítás lett a vége. Így még nagyobb erőket kellett megmozgatnunk, egy 3–0-ás sorozattal azonban rövid időre a vezetés is megvolt.

Már tizenkét perccel a vége előtt az egész csarnok felállva szurkolt, izgalmakból nem is volt hiány, ugyanis felváltva estek a gólok, hol az egyik, hol a másik oldalon volt az előny. A hajrára Mikler állt vissza a kapuba, de közben elveszítettük a harmadik két percét begyűjtő Sipost. Az utolsó öt percre fordulva hiába szórták ki Arnarssont, a labda Izlandé lett, az ellenakcióból pedig újra elment kettővel az ellenfél. Közte egynél Máthé hetest rontott, majd Bóka lépett be ziccerben, mindkettő fájdalmas rontás volt. Harmadszor is támadhattunk emberelőnyben az ikszért, azonban Gústavsson hárította Lékai kísérletét. Izland 31–30-ra nyert, ezzel a magyar válogatott egy győzelemmel és két vereséggel zárta a csoportkört, amely egyben a végállomást jelentette a mieink számára a részben hazai rendezésű Eb-n. A továbbjutás azonban sokkal inkább az első körben, a hollandoktól kapott pofonon ment el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nemzeti Sport