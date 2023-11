Összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel Szófiában + videó

Megosztás itt:

A Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtező előtt úgy két órával a bolgár drukkerek békés demonstrációt tartottak a helyi szövetség ellen, amihez magyar szurkolók is csatlakoztak, mi több, a bolgár fanatikusok meg is tapsolták a magyarokat, miként arról az Origó helyszíni tudósítása is beszámolt. Aztán megkezdődött a meccs, a magyar szurkolók közül úgy tucatnyian bejutottak a stadionba, és ott szurkoltak harsányan a magyar labdarúgó-válogatottnak. A Bolgár Labdarúgó-szövetségnek emiatt is nyilván magyarázkodnia kell majd, de ennél nagyobb bajuk is van a bolgároknak.

A szövetség elleni békés tüntetés idővel egyre jobban eldurvult, a drukkerek kukákat gyújtottak fel, autókat rongáltak meg, amit a rendőrök persze már nem nézhettek tétlenül. A szurkolók megütköztek a rendőrökkel, akik gumibotokkal felszerelkezve és vízágyúval is oszlatták a tömeget.

A hírek szerint többen megsérültek.

