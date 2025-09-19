Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

Megosztás itt:

Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően 3-2-re verte az Anfielden az Atlético Madridot. A magyar válogatott csapatkapitányának meghatározó szerepe van az idény eleji sikerekben, a nagy rivális Arsenalt két körrel ezelőtt az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, ráadásul a 24 éves futballista körökön keresztül kényszerűségből jobbhátvédként szerepelt az együttesben, de ezt a feladatot is magas színvonalon oldotta meg.

Az elmúlt néhány esztendőben a Liverpool-Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult,

s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. Az Anfielden ugyanakkor legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

A hétvégi forduló másik rangadóját az előző idényben ezüstérmes Arsenal és a legutóbb harmadik Manchester City vívja majd vasárnap kora este Londonban, ahol a 2020 és 2024 között sorozatban négy PL-trófeát nyert City legutóbb több mint két és fél évvel ezelőtt tudott nyerni.

A manchesteri világoskékek felemásan indították a mostani szezont, két győzelem és két vereség a mérlegük, ugyanakkor a BL-alapszakaszban a Napoli felett aratott hazai sikerrel kezdtek. A legrangosabb európai kupasorozat főtáblás küzdelmeinek első fordulóját az Arsenal is győzelemmel tudta le, az Ágyúsok 2-0-ra nyertek az Athletic Bilbao vendégeként.

A két csapat vasárnapi csatáját bizonyosan meghatározza majd, hogy mely játékosok állhatnak a két vezetőedző, Mikel Arteta, illetve Josep Guardiola rendelkezésére, mivel mindkét klubnál viszonylag hosszú a sérültek névsora.

Az új vezetőedző, Thomas Frank irányításával remekül rajtoló és a BL-ben is győzelmet arató Tottenham Hotspur esélyesként utazik a 13. helyezett Brightonhoz, míg a negyedik Bournemouth előreláthatóan nagy csatát vív majd a vendég Newcastle Uniteddel.

A szebb napokat látott Manchester United - amely egyelőre csak 14. a bajnokságban - szombat este a Konferencia-ligában címvédő, ötödik helyen álló Chelsea-t fogadja.