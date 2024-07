Örömkönnyekben úsznak a győztes magyar sportoló szülei + videó

Szijjártó Péter - Facebook: "Nem múlhat és nem is múlt el az olimpia első napja magyar érem nélkül! Írta ki közösség oldalára a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: A vívóktól megszoktuk, hogy hoznak érmet a nyitónapon, és ez a sorozat most sem szakad meg! Köszönjük, Muhari Eszter!"

