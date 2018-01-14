2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Öröm és dráma a Dakaron

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2018. január 14., vasárnap 14:25, frissítve: vasárnap 15:51

Peterhansel sokat veszített, Sainz átvette a vezetést.

A spanyol Carlos Sainz nyerte a Dakar-rali hetedik szakaszát az autósok között. Győzelmével összetettben is az élre ugrott, miután az eddig vezető francia Stéphane Peterhansel műszaki hiba miatt 1 óra 45 percet vesztegelt. A motorosoknál a spanyol Joan Barreda nyerte a szakaszt, míg összetettben a francia Van Beveren vezet.

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DakarStéphane PeterhanselCarlos Sainz

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