Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Hírek

Következik:

Sajtóklub 19:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Óriásit küzdve, emberhátrányban nyert az Újpest a Diósgyőr ellen

2025. november 02., vasárnap 18:25 | MTI
Újpest Diósgyőr labdarúgás

Egy félidőt emberhátrányban játszva nyert az Újpest a Diósgyőr vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában.

  • Óriásit küzdve, emberhátrányban nyert az Újpest a Diósgyőr ellen

A fővárosi csapat ezzel elmozdult a kiesést jelentő 11. helyről, és a DVTK-t megelőzve a nyolcadik pozícióba lépett előre.

A Diósgyőr 2020 márciusa óta nem tudta pályán legyőzni az Újpestet, 2020 novemberében volt egy a zöld asztalnál elért 3-0-ja, amikor az újpestiek a csapatot sújtó koronavírus-fertőzés miatt csak ifjúsági játékosokkal tudtak volna kiállni, de nem tették.

A DVTK eddig hazai pályán veretlen volt a mostani idényben.

Fizz Liga, 12. forduló:

Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-3 (1-2)

--------------------------------

DVTK Aréna, Miskolc, 5855 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Acolatse (23., 11-esből), illetve Bokros (35., öngól), Horváth K. (42.), Matkó (83.)

piros lap: Bese (45+8.)

sárga lap: Jurek (47.), Keita (49.), Acolatse (52.), illetve Horváth K. (45+5.), Medeiros (51.), Lacoux (67.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Sentic - Gera, Szatmári (Lund, a szünetben), Bárdos, Bokros (Mucsányi Má., 76.) - Jurek, Mucsányi Mi. (Roguljic, 61.), Keita (Komlósi, 55.), Croizet - Acolatse (Babos, 55.), Sajbán

Újpest FC:

---------

Banai - Bese, Nunes, Kaczvinszki, Goncalves - Rasak (Ganea, 93.), Medeiros (Ademi, 88.), Lacoux - Matkó (Tucic, 88.), Horváth K.(Kobouri, 93.), Beridze (Geiger, 76.)

Támadóbb szellemben kezdtek a hazaiak, sokszor volt a labda Banai kapuja előtt. Az Újpest ellentámadásokkal próbálkozott, de egy-két passz után mindig jött egy-egy rossz átadás, így nem alakult ki helyzet.

A félidő közepén szerzett vezetést a hazai együttes,

Sajbán a 16-os bal oldaláról akart középre ívelni, a labda Nunes karját is érintve pattant ki az alapvonalon túlra. Hosszas videózás után kihívták a pálya mellé Csonka játékvezetőt, aki büntetőt ítélt. Acolatse nem helyezte jól a balra tartó labdát, Banai védett, de újabb VAR-ozás után a bíró megismételtette a 11-est. Megint Acolatse állt a labda mögé, ezúttal jobbra lőtt hasonlóan, de Banai - aki korábban ziccert hárított - már nem tudott újabb bravúrt bemutatni.

Nem sokkal később furcsa góllal egyenlített az Újpest,

jobb oldali szögletnél a kifelé mozgó védő, Bokros fejéről pattant Sentic kapujába a labda. Némileg felbátorodott a fővárosi csapat és csakhamar fordított, jobb oldali támadásnál a beadást követően a felpörgő labdát Horváth 14 méterről kapásból lőtte a kapuba.

Már négy perc eltelt a ráadásból, amikor Bese a 16-os vonalon buktatta a kilépő Acolatsét. Csonka a büntetőpontra mutatott, de a visszanézés során kiderült, hogy még éppen a 16-oson kívül történt az eset. Így szabadrúgás következett,

ugyanakkor Bese piros lapot kapott.

A hosszabbítás 10. percében Sajbán a keresztlécre fejelt, de már nem változott az eredmény a hosszúra nyúlt, eseménydús, változatos első félidőben.

A második játékrész elején szinte minden percre jutott sárga lap, ezek közül egyet Damir Krznar, az újpestiek vezetőedzője kapott. Nem alakult ki folyamatos játék, ami alapvetően az emberhátrányban futballozó Újpestnek kedvezett.

Nagyot küzdött a fővárosi együttes, hogy megőrizze előnyét, sikerült sok időt a hazai kapu előtt töltenie, ezzel megakadályozta, hogy a DVTK érvényesítse létszámfölényét. Ráadásul egy gyors ellentámadásból a hajrában újabb gólt szerzett, ezzel bebiztosította a győzelmét és megérdemelten szerzett három pontot.

Fotó: Az Újpest játékosainak gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Újpest FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. november 2-án. MTI/Vajda János

További híreink

Az Asiana Airlines légitársaság közvetlen járatot indít Budapestre

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Napi horoszkóp 2025. november 1.: a Bika otthonában konfliktusok dúlnak, az Oroszlán újradefiniálja magát

Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat

Nincs, aki ne ismerné: Megnevezték Arne Slot utódját Liverpoolban

Itt a bejelentés az új orosz-ukrán tárgyalásokról, Budapestnek fontos szerep jut

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Szexvideó a repülőgépen: veszélybe került a sztársportoló jövője – megdöbbentő részletek

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

További híreink

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
3
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
4
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
5
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
6
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
7
„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó
8
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
9
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó
10
Negyedszer a legjobb: Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Legfrissebb híreink

Nigéria várja az amerikai haderőt

Nigéria várja az amerikai haderőt

 Nigéria üdvözli az iszlamista lázadókkal szembeni amerikai katonai segítségnyújtást, mindaddig, míg tiszteletben tartják területi épségét - jelentette ki Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója vasárnap.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Óriási magyar sikerek darts-ban

Óriási magyar sikerek darts-ban

 Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül vasárnap a Magyar Darts Szövetség.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!