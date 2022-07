Óriásit küzdött a Fradi a kazah bajnok ellen a BL-selejtezőben

Megosztás itt:

Az UEFA június 14-én tartotta meg a BL-selejtező első fordulójának a sorsolását, amelyet a magyar bajnoki címvédő az 1. csoport egyik kiemeltjeként várt. Ekkor derült ki, hogy a kazah Tobol Kosztanaj együttesét kell búcsúztatnia Sztanyiszlav Csercseszov csapatának ahhoz, hogy a második körben majd találkozhasson a Slovan Bratislava (szlovák)-Dinamo Batumi (grúz) párharc győztesével.

A nyáron nagy volt a mozgás a Fradi keretében, akadtak szép számmal érkezők és távozók is. Az új igazolások közül a Sheriff Tiraspoltól szerződtetett Adama Traoré be is került a kezdőbe a kazah bajnok elleni párharc idegenbeli meccsén.

Csercseszov a Dibusz - Botka, S. Mmaee, Kovacevic, Civic - Laidouni, Vécsei - Zachariassen - Tokmac, Traoré, Boli

kezdőcsapatnak szavazott bizalmat a magyar idő szerint délután 16 órakor kezdődő mérkőzésen.

Jobban kezdte a meccset a Fradi, hamar magához ragadta a kezdeményezést és irányította a játékot. A 15. percben egy veszélyes kontratámadás után kis híján az ellenfél szerzett vezetést, de Vécsei hatalmasat mentett Tosic lövése után.

A 20. percben a Ferencváros villant, Zachariassen juttatthatta volna előnyhöz a zöld-fehéreket, de közvetlen közelről leadott lövése elakadt a kapusban.

Jobban játszott a magyar bajnok, sokkal többet birtokolta a labdát, ám az ellenfél kontratámadásaiban is megvolt a veszély. A 38. percben kis híján verekedés tört ki a pályán a felek között.

A visszajátszásból kiderült, hogy a kazah csapat védője, Kairov provokálta Bolit, aki éppen csak megérintette ellenfelét, mire az színészkedve elterült a földön.

A játékvezető végül mindkét felet sárga lappal büntette.

A harcos első félidő hajrájában sem esett gól, 0-0 volt az állás 45 percnyi játékot követően.

Traoré 21 méterről leadott lövésével indult a második félidő, de a Fradi mali csatára jócskán a kapu fölé bombázott.

Az 53. percben Botka csapott le egy kipattanóra, majd jó 26 méterről nem sokkal lőtt a jobb kapufa mellé, egyre közelebb volt a vezetés megszerzéséhez a magyar bajnok.

Az 56. percben Dibusznak akadt védeni valója, Tagybergen távoli bombáját ütötte szögletre a léc alól, majd ismét a csapatkapitány próbálkozott, ám újabb életerős lövése jócskán elkerülte a kaput.

Aktívabban futballozott a Ferencváros, a hajrához érve is uralta a meccset, a Tobol leginkább védekezett és a kontratámadásaiban bízott. Az egyik ilyen akció után Szergejev vállalkozott lövésre, kísérlete azonban elkerülte Dibusz kapujának bal alsó sarkát.

Az utolsó percekben is hajtott a vezető gól megszerzéséért a Fradi, de a támadások rendre pontatlanul végződtek. Nagyobb helyzetet már nem sikerült kialakítani a kazah kapu előtt, és az ellenfél is időnként veszélyes kontratámadásokat vezetett.

Gól már nem esett a meccsen, így a Fradinak egy hét múlva a budapesti visszavágón, a Groupama Arénában kell kiharcolnia a továbbjutást.

Fotó: FACEBOOK.COM/FCTOBOL