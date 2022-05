Óriási szurkolói balhé volt Horvátországban - lövések is dördültek

Megosztás itt:

Az ügyészség 42 ember ellen tett büntetőjogi feljelentést. Hétfőn a bíróság gyorsított eljárásban tízüket előzetes letartóztatásba helyezte. A horvát törvények szerint hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

A szurkolók szombaton este kerültek összetűzésbe a rendőrséggel, miután a bajnokság utolsó fordulójában a spliti együttes 3-1-es vereséget szenvedett az aranyérmes Dinamo Zagrebtől. A hazafelé úton a szurkolók egy jelentős csoportja autóival lezárta az A1-es autópályát a fővárostól mintegy harminc kilométerre az egyik pihenőhelynél, majd egy több száz fős tömeg rátámadt a konvojt kísérő 16 rendőrre. Furgonjukba pirotechnikai eszközöket dobtak, valamint kövekkel és botokkal támadtak rájuk. A rendőrök erősítést kértek Zágrábból, de a feltorlódott kocsisor miatt késett a segítség.

A helyszínen tartózkodó rendőrök a túlerővel szemben fegyvert is használtak. A zágrábi rendőrkapitányság közleménye szerint több figyelmeztető lövést adtak le. A levegőbe és a földre lőttek. Négy szurkoló könnyebben megsérült. A rendőrség szerint az aszfaltról felcsapódó golyók okozhatták a kéz- és lábsérülésket.

A rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a zágrábi meccsre 1600 spliti szurkoló érkezett, de mivel nem jelentették be előre transzparenseiket, nem vihették be őket a stadionba. Többségük ezért úgy döntött, maga sem megy be, és a stadion előtt marad. A meccs vége felé jelezték a rendőrségnek, hogy haza indulnának, majd meg akartak állni a Károlyvároshoz (Karlovac) közeli benzinkúton, amit a rendőrség nem engedélyezett. Ekkor zárták le az autópálya egy szakaszát. Egy részük a rendőrökre támadt, míg többen a benzinkúton randalíroztak, petárdákat és fáklyákat dobáltak és szemetes kukákat borítottak fel.

A Hajduk Split Tordica nevű szurkolói csoportja számos incidens előidézője volt az elmúlt években. 2014-ben, egy válogatott meccsen fáklyákat dobáltak be a futballpályára. 2015-ben a világbajnokság előtti selejtezőn, ahol a horvát válogatott az olaszokkal játszott Splitben, óriási horogkeresztet égettek a pálya füvébe, az elkövetőket soha nem találták meg. 2020-ban a Hajduk Split-Dinamo Zagreb horvát labdarúgó kupadöntőn a két szurkolótábor, a Tordica és a zágrábi Bad Boys Blue egymásnak esett. A rendőrség csak könnygáz használatával tudta szétválasztani a felbőszült tömeget. Később az utcán folytatódott a randalírozás. A huligánok kirakatokat törtek be és autókat rongáltak meg. Akkor 98 embert tartóztattak le.

A horvát kormány 2011-ben szigorított a sporthuliganizmus elleni törvényen, miután 2010-ben, szintén egy Hajduk-Dinamo bajnoki meccsen egy rendőrnek pirotechnikai eszközzel kilőtték a szemét. Ekkor a Bad Boys Blue egyik fiatalkorú szurkolóját vonták felelősségre, akit négy év börtönre ítéltek.