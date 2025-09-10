Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet

Megosztás itt:

"Játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték" - áll a győri klub közösségi oldalán megjelent közleményben.

Hozzátették: határozottan elítélnek minden effajta megnyilvánulást, és arra kérik a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait.

"Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével"

- áll a Motherson Mosonmagyaróvári KC közösségi oldalán.

Egyúttal arra kérték a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári KC eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

A meccsen 37-27-es győri siker született.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/gyoriaudietokcofficial