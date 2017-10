Óriási meglepetésre kiesett a Fradi a kupából

FELJELENTÉSKIEGÉSZÍTÉST RENDELT EL AZ ORFK A JOBBIK SOROS GYÖRGY ELLENI FELJELENTÉSE ÜGYÉBEN. ELUTASÍTOTTA A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG A VÍZIKÖZMÛ-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK ÜGYÉBEN TETT FELJELENTÉST. TÖBBSZÁZMILLIÓ FT-OS KERTES VILLA TULAJDONOSA LETT A NYÁRON TIBORCZ ISTVÁN, ORBÁN VIKTOR VEJE - ATLATSZO.HU. CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ KÖRÜL KIALAKULT HELYZETRÕL. ELMARAD A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT MARTON LÁSZLÓ ÁLTAL RENDEZETT IBSEN: VADKACSA CÍMÛ ELÕADÁS A VÍGSZÍNHÁZBAN. A PORSCHE HUNGÁRIA NYERTE A RENDÕRSÉGNEK ÉS A HONVÉDSÉGNEK ÚJAUTÓ-VÁSÁRLÁSRA KIÍRT TENDER TÖBB MINT FELÉT. A 45 MRD-OS KERETBÕL SZÁLLÍTHAT MÉG A PAPPAS AUTÓ, A MAGYAR SUZUKI ÉS A SCHILLER. JÓVAL TÖBBEN JELENTKEZNEK A KORMÁNY ÁLTAL MEGHIRDETETT ENERGIATÁMOGATÁSOKRA, MINT AMEKKORA A KERET - NÉPSZAVA. MEGÉRKEZETT AZ INFLUENZA ELLENI VÉDÕOLTÁS A HÁZIORVOSOKHOZ, 1,3 MILLIÓ ADAG ÉRHETÕ EL TÉRÍTÉSMENTESEN. BÁRÁNDY GERGELY: A BALOLDAL A KÖZÖS EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK VÉGÉN JELENTI BE MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉT - RJ. MEGSZAVAZTA A ROMÁN SZENÁTUS A KISEBBSÉGEK NAPJÁT NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÓ TÖRVÉNYKEZDEMÉNYEZÉST. SZÉTVERTEK EGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTERMET KIJEVBEN UKRÁN NACIONALISTÁK, ÉS ELBARIKÁDOZTÁK MAGUKAT ODABENT. OKTÓBER 31-ÉN AD KORMÁNYALAKÍTÁSI MEGBÍZÁST A CSEH ÁLLAMFÕ ANDREJ BABISNAK, A VÁLASZTÁSOKON NYERTES ANO MOZGALOM ELNÖKÉNEK. A SZABADSÁGPÁRTTAL KEZD KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT A VÁLASZTÁSOKON NYERTES OSZTRÁK NÉPPÁRT. 2,5 MILLIÁRD EURÓVAL TARTOZNAK A GÖRÖG FOGYASZTÓK AZ ÁLLAMI ÁRAMSZOLGÁLTATÓNAK. FELLOBBANT A FEBRUÁRI, PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIA LÁNGJA A GÖRÖGORSZÁGI OLÜMPIÁBAN. MA TARTJA ALAKULÓ ÜLÉSÉT A NÉMET BUNDESTAG. BELGA GAZDASÁGI MINISZTER: 1,2 MILLIÓ MUNKAHELY SZÛNHET MEG AZ EU-BAN, HA NAGY-BRITANNIA RENDEZETLENÜL TÁVOZIK AZ UNIÓBÓL. RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN VITATJA MEG A KATALÁN PARLAMENT, HOGY KIKIÁLTSÁK-E A FÜGGETLENSÉGET. A SPANYOL KORMÁNY ÜGYVIVÕ TESTÜLETET NEVEZ KI A KATALÁN PARLAMENT HELYÉRE, HA EZT A MADRIDI SZENÁTUS IS ELFOGADJA. NICARAGUA IS ALÁÍRTA A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNYT, ÍGY MÁR CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS SZÍRIA MARADT, AKIK NEM TÁMOGATJÁK AZT. JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN. AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ IRAKI KURD KONFLIKTUS TÁRGYALÁSOS RENDEZÉSÉT SZORGALMAZTA BAGDADBAN. DEMOKRÁCIAELLENES PUCCSAL VÁDOLTA MEG BENJAMIN NETANJAHU KORMÁNYÁT AZ IZRAELI ÁLLAMFÕ. AZ ÉSZAK-KOREÁRA MÉRT NYOMÁS FOKOZÁSÁBAN ÁLLAPODOTT MEG AZ AMERIKAI ELNÖK ÉS A JAPÁN KORMÁNYFÕ. BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZ WASHINGTON A MIANMARI VEZETÉS ELLEN A ROHINGJA KISEBBSÉG ELLENI ERÕSZAK MIATT. ENSZ: AUGUSZTUS 25. ÓTA 580 EZER ROHINGJA MENEKÜLT BANGLADESBE. MEGVÁLASZTOTTA ÚJ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁT A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT. A SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY SZERINT NEM BESZÁMÍTHATÓ AZ A FÉRFI, AKI TAVALY GÉPKARABÉLLYAL AKARTA MEGÖLNI A VEZETÕ ÜGYÉSZT A KISKUNHALASI BÍRÓSÁGON. ÖT JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT AZ M3-ASON DOMONYVÖLGYNÉL A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.