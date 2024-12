Óriási gödörben a Manchester City

Amikor a Liverpool drukkerei azzal heccelték Pep Guardiolát a Manchester City elleni rangadón, hogy a kirúgásáról énekeltek az Anfielden vasárnap, a spanyol hatost formált az ujjaival válaszként. Hat bajnoki címet nyert eddig a City élén 2016 óta, miközben a Liverpool az elmúlt harminc évben egyet, azt is 2020-ban, egy a Covid-járvány miatt három hónapra felfüggesztett, hektikus idényben. Most mégis az a helyzet, hogy Szoboszlai Dominik éllovas csapata 11 ponttal előzi meg Cityt, így Guardiola a liverpooli szurkolóknak mutatott cinizmusa után magyarázkodhatott.

