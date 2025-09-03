Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Megosztás itt:

A liga honlapján rendezett szavazáson a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a kitüntető címet.

Szoboszlai vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

A magyar válogatott csapatkapitánya nagy fölénnyel nyerte a szavazást, amelynek második helyén Joao Pedro, a Chelsea támadója végzett 18 százalékkal, míg a harmadik Jack Grealish (Everton) 16 százalékot kapott.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos és vezeti az angol bajnokságot.