2025. 09. 03. Szerda
Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

2025. szeptember 03., szerda 14:59 | MTI
Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája lett a harmadik forduló legjobb játékosa a Premier League-ben.

A liga honlapján rendezett szavazáson a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a kitüntető címet.

Szoboszlai vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

A magyar válogatott csapatkapitánya nagy fölénnyel nyerte a szavazást, amelynek második helyén Joao Pedro, a Chelsea támadója végzett 18 százalékkal, míg a harmadik Jack Grealish (Everton) 16 százalékot kapott.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos és vezeti az angol bajnokságot.

 Aggasztó a biztonsági helyzet a belga fővárosban. Brüsszelben ugyanis egyre több a lövöldözés. Legutóbb egy 19 éves férfi sérült meg súlyosan, állapota kritikus. A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, ebből húsz nyáron történt.

