Óriási elismerés érte Kerkez Milost

2025. augusztus 19., kedd 21:58 | MTI
év csapata labdarúgás Kerkez Milos

Kerkez Milos bekerült az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA).

  • Óriási elismerés érte Kerkez Milost

A 21 éves magyar válogatott védő a játékostársak szavazatai alapján érdemelte ki az elismerést.

Kerkez a Premier League előző idényében még a Bournemouth futballistájaként nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ennek is köszönhetően szerződtette nyáron a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. Az álomtizenegybe négy új csapattársa is bekerült, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah személyében.

Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak

 Thomas Bach eredményeit, sikereit, sportolói és sportvezetői kvalitásait a világ minden pontján elismerik, életműve magáért beszél - mondta Sulyok Tamás államfő, mielőtt átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában Budapesten.
