Óriási balesetek és meglepő eredmények tarkították a Magyar Nagydíj időmérő futamait

Piastri elárulta, elsősorban a négyes kanyarban tudott még javítani a köridején, de azt is elismerte, hogy jobb időt is elérhetett volna. "Összességében boldog vagyok, mert gyors az autónk az egész hétvégén" - tette hozzá.

"A csapat szempontjából ez egy nagyon jó eredmény, és boldog vagyok a pole pozícióm miatt is. Érdekes körülmények voltak, holnap viszont sokkal melegebb lesz. De van esélyünk a győzelemre, és sok pontot gyűjthetünk, úgyhogy bízhatunk egy jó versenyben, már csak a közelmúltban elért eredményeink miatt is" - összegzett Norris az időmérőt követő sajtótájékoztatón.

A Q2-ben sokáig Verstappen vezetett, majd Norris az utolsó pillanatban az élre állt. Mögötte Verstappen, Piastri, Sainz és Leclerc végzett. Kiesett Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargeant és Magnussen is. Lewis Hamilton a 10. helyen csusszant be a Q3-ba.

