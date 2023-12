Orbán Viktor Szoboszlai Dominikról: ő a király + videó

Berohant a pályára és kiütötte a játékvezetőt a klubelnök + videó

Káoszba fulladt egy török Szuperliga-mérkőzés hétfő este, amikor az egyik labdarúgó-csapat elnöke egy hatalmas jobbegyenest vitt be a játékvezetőnek, akit a földön fekve még fejbe is rúgtak - írja a The Guardian.