Orbán Viktor: Három emlékezetes mérkőzést szeretnék látni az Európa bajnokságon

A kormányfő azt mondta, "egy pillanatig sem" kételkedett a magyar futball talpra állásában. "Mégis a futballban követtem el a legnagyobb hibát az elmúlt tíz évben: hatvannégyezres stadiont építettünk kilencvenezres helyett. Kishitűek voltunk, és ez hiba" - jelentette ki, majd hozzátette, a hazai labdarúgást illetően soha nem voltak kétségei, miután "több mint harminc évet húztam le öltözőkben", faluban, kisvárosban, nagyvárosban, fővárosban, nagy klubban és kis klubban egyaránt.

Orbán Viktor szerint "kínban fogant komcsi magyarázkodások", amelyek szerint a magyar labdarúgó-válogatott nem az elmúlt évek hazai sportági fejlesztései miatt jó, sőt, azok ellenére

- tette közzé az MTI a Nemzeti Sport interjúját szemlézve.

"A dolgok egy országban általában együtt mozognak jó vagy rossz irányba. A magyar futball sem attól jó, mert hirtelen jobb lett az akadémiai rendszer, jobbak lettek az edzőink - persze mindenki valamivel jobb, mint volt -, hanem azért, mert az egész ország együtt mozdul valamilyen irányba. Fölfelé indultunk" - fogalmazott a miniszterelnök, és hangsúlyozta, nemcsak a magyar gazdaságra gondol, hanem a kultúrára, a művészetre, a tudományra is.

A kormányfő szerint a magyar futballválogatott nem csak Szoboszlai Dominikról szól, a Liverpoolban légióskodó csapatkapitány mellett is kiemelkedő képességű játékosok vannak az együttesben.

"Ő maga persze a legnagyobb klub ajtaját rúgta be, de közben ott van most már a húszéves Kerkez, a legjobb korban lévő Sallai a Bundesligában, aztán Schäfer - a Jóisten segítse őt, hogy egészséges maradjon. Látom azokat az egyéniségeket, akikből a kapitány meg tudja építeni a jövő nagy csapatát" - vélekedett.

Olyan csapatunk van, amelyben nemcsak egy ember tud futballozni, hanem mindenki, és mindenki nagyon jól tud, legfeljebb egy jobban futballozik, mint bárki a világon - mondta Orbán Viktor. Kiemelte, már vannak olyan mérkőzések, amelyeken "komoly európai csapatokat nem azért verünk meg, mert bravúrt hajtunk végre, hanem mert nekünk vannak a jobb játékosaink" - árulta el a Nemzeti Sportnak.

Elárulta, minden évet úgy kezd, hogy január elsején megnézi a legendás 6-3-as magyar sikerrel zárult angolok elleni 1953-as mérkőzést.

Orbán Viktor a jövő nyári Európa bajnokságon "három emlékezetes meccset" szeretne látni a magyar válogatottól.

"Ez egy nyílt csoport. Itt bármi megtörténhet. És az, hogy diadalittasan tovább jutunk, vagy lógó orral kell eljönnünk, egy vagy két mozdulaton is múlhat. Annak a két mozdulatnak mindenképpen jónak kell lennie. Ez egy olyan csoport, amiben istenítélet lesz" - vélekedett.

A párizsi olimpiáról elmondta, egyelőre "aggodalmaskodik", és bár nem szokása, "nyugtalanítja egy érzés", mert nem látja, mit tud a kajak-kenu és az úszás, mert ennek a két szakágnak a teljesítménye döntő befolyással van az olimpiai érmeink számára.

A 2017 februárjában visszavont 2024-es budapesti olimpiai pályázatról szólva a miniszterelnök azt mondta, benne is van rossz érzés és "fáj, amikor tudjuk, hogy valamire képesek lennénk, mégsem vágunk bele". Hangsúlyozta, azt is be kell látni ugyanakkor, hogy "a nemzetnek együtt kell mozognia".

"Mindig vannak olyan emberek, csoportok, akik úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban. Ez sajnos elkerülhetetlen. A nagyobbik baj inkább az volt, hogy ebben az ügyben Magyarország nem volt elég immunis velük szemben" - jelentette ki az interjú során és hozzátette: ő maga sem állt bele a harcba, mert olimpiát akkor lehet rendezni, "ha a nagy többség úgy érzi, eljött a pillanat".

Nyitókép: Getty Images/Michael Regan