2025. 11. 15. Szombat
Sport

Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását

2025. november 15., szombat 16:22 | Origo
Puskás Ferenc Stadion Orbán Viktor Szoboszlai Dominik magyar-ír vb selejtező

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap sorsdöntő világbajnoki selejtezőt játszik Írország ellen a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominikéknak Orbán Viktor miniszterelnök fontos üzenetet küldött a mérkőzéssel kapcsolatban.

  • Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Marco Rossi csapatára elképesztően fontos mérkőzés vár a Puskás Arénában vasárnap délután. A magyar válogatott a portugálok ellen meglepő győzelmet arató íreket fogadja, a nemzeti együttes elsődleges célja a pótselejtezős helyezés kiharcolása. A vb-részvételért harcoló magyaroknak Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a meccs előtt.

Győrben tartotta első Háborúellenes Gyűlését a Digitális Polgári Körök, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fontos beszédet tartott, melynek záró részében kitért a sorsdöntő jelentőségű magyar-ír vb-selejtezőre is. Nem egyszerű mérkőzés lesz, hanem jellempróba”  – üzente a miniszterelnök. A Magyarország-Írország világbajnoki selejtező mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában.

A magyar csapat ugyan a portugálok dublini veresége miatt az örmények elleni sikerrel nem tudta kiharcolni a pótselejtezőt érő második helyet, ám az utolsó körben akár a csoportelsőség és a vb-kijutás is elérhető. Varga Barnabásék abban az esetben kijutnának a 2026-os vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőznék az íreket, és a portugálok kikapnának a vendég örményektől. Ugyanakkor a magyar válogatott a csoport harmadik helyére is visszacsúszhat – és így még a pótselejtezőről is lemaradhat –, amennyiben az írek nyerni tudnának Budapesten. Minden más esetben Szoboszlaiék másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség dönt.

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

