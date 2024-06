Orbán szerint a németek messze juthatnak

Hozzátette, a németek házigazdaként eleve favoritnak számítottak, ráadásul Julian Nagelsmann szövetségi kapitány - aki Lipcsében volt Orbán edzője - jól felépítette a csapatot. A 31 éves védő szerint a németek remek felállásban játszanak, és jól alkalmazzák a letámadást is, de úgy vélte, a kieséses szakaszban egy kis szerencsére is szükségük lesz.

