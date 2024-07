Olimpiai elődöntős a párbajtőröző Muhari Eszter

A negyeddöntőben az előző két asszóhoz hasonló forgatókönyv szerint alakult a mérkőzése: az eleje taktikai küzdelmet hozott, és sokáig nem tudott egyik vívó sem érdemben ellenfele fölé kerülni. A 3-1-es első szakasz után a kínai párbajtőröző egyenlített, de a következő szünetre megint két tus volt a magyar előny (7-5), majd a pihenőt követően újabb egyenlítés következett. Muhari ezúttal többször ment előre is, de védekezésből is adott fontos tusokat. Aztán egyszer csak elkezdett nőni a különbség, ekkor megroppant az előző körben a világbajnok francia Marie-Florence Candassamyt legyőző Jü.

