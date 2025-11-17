Keresés

Olimpiai bajnokunk a könyöksérülése után a visszatérésre készül

2025. november 17., hétfő 21:34 | MTI
felkészülés sérülés öttusa Gulyás Michelle

Kézsérülése után megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezonrajtra készen áll majd Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó.

  • Olimpiai bajnokunk a könyöksérülése után a visszatérésre készül

Az UTE kiválósága az M1 aktuális csatornának elmondta, nehezen viselte, hogy pont a legjobb formájában sérült meg, de talán szüksége volt egy nagyobb pihenőre.

"Októberben megkezdtem a felkészülést, jelenleg az alapozás zajlik, és ismét motivált vagyok. Akkor volt a legrosszabb, amikor semmit sem tudtam csinálni.

Mostanra már szinte százszázalékos a könyököm, jól bírja a terhelést.

Tudat alatt még kicsit féltem, de remélem, ez a versenyidőszakra elmúlik, ez szerencsére jövőre kicsit később, márciusban kezdődik meg" - jelentette ki a 25 éves sportoló.

Beszélt arról is, hogy gyorsan fejlődik a mezőny az akadálypályás számban, és sérülése miatt azon aggódott, hogy lemarad a többiektől a kihagyás miatt.

"A szezonkezdetre készen állok majd.

Az a célom, hogy jövőre több versenyen induljak, de erről bővebbet majd egy hónappal a rajt előtt tudok mondani" - fejtette ki Gulyás Michelle hozzátéve, a 2027-es budapesti világbajnokság tökéletes helyszín lesz a Los Angeles-i olimpia előtt, és nagyon szeret hazai környezetben versenyezni.

 

