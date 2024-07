Olimpia 24: négy sportágtól biztosan érmet várhatunk

"Azt kértem tőlük, hogy mivel ők lesznek most az ország nagykövetei a játékokon, így ne csak az eredményeikkel, hanem az emberségükkel és a testvéries gondolkodásukkal is mutassanak példát" - mondta az államtitkár.

"Én nem rendelek be senkit az irodámba, hanem én elmegyek hozzá, mert így talán olyan dolgokat is megosztanak, amelyeket egy államtitkári irodában nem feltétlenül tennének. Úgy láttam, hogy a sportolóknak is megnyugtató, jó érzés, illetve ösztönző környezet, hogy az államtitkár nem egy irodában ülő, aktákat tologató valaki, hanem egy olyan hús-vér ember, aki nyitott és érdeklődő a tevékenységüket illetően" - jelentette ki Schmidt Ádám.

"Ha a magyar sportolók ezt meg tudják tenni Párizsban, akkor mindenki győztesként térhet majd haza. Természetesen örülnék neki, ha eredményesebb lenne a szereplés, mint Tokióban, így a 23 érmet én elfogadnám. Négy sportágtól bizton várhatunk érmet, akár aranyat is, ezek a kajak-kenu, az úszás, a vívás és a birkózás. Ide vehetjük még a vízilabdát, ahol a férfi és a női válogatottunk is érdekelt lesz, ugyanakkor a végső helyezés apróságokon múlhat majd. Mindezek mellett vannak olyan feltörekvő sportágaink, amelyekről nem mindenki beszél, de várhatunk tőlük komoly eredményeket" - tekintett előre a sportvezető.

"A 180 kvótával a 15. legnagyobb küldöttség Magyarországé, ez pedig egyrészt nagy büszkeség és elismerés az országnak, másrészt pedig nagyon erőteljes magyar sportról tesz tanúbizonyságot. Remélhetőleg ez az eredményességen is meglátszik majd valamilyen formában, a sportolóink felkészülését látva pedig bízom abban, hogy ezúttal majd a szerencse is mellénk áll" - mondta az államtitkár.

