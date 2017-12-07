2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Nyolcaddöntős a női kéziválogatott a vb-n

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 15:51, frissítve: csütörtök 16:11

Biztosította helyét a nyolcaddöntőben a magyar női kézilabda-válogatott, miután negyedik csoportmeccsén 31-28-ra legyőzte a lengyel együttest a németországi világbajnokságon.

A magyarok az első két meccset elveszítették Norvégia, valamint Svédország ellen, míg a harmadikon legyőzték Argentínát. Az utolsó csoportmeccs Csehország ellen lesz pénteken 18 órától.

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kézilabdavilágbajnokságmagyar női kézilabda-válogatott

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