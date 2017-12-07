Nyolcaddöntős a női kéziválogatott a vb-n

TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT.
JOBBIK: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ.
VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL.
EGÉSZ NAP VÁLSÁGTANÁCSKOZÁST TART A JOBBIK, MERT JELEN ÁLLÁS SZERINT EGYETLEN FILLÉR NÉLKÜL KELL NEKIVÁGNIUK A 2018-AS VÁLASZTÁSI KAMPÁNYNAK.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT.
KETTÕS MÉRCÉRÕL BESZÉL ÉS ÉS ÚJRA FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A FIDESZ 2014-ES PLAKÁTJAI MIATT.
AZ ÁSZ SZAKSZERÛEN, A TÖRVÉNYEKET BETARTVA JÁRT EL A JOBBIKKAL KAPCSOLATBAN - MONDTA A HÍR TV-NEK DOMOKOS LÁSZLÓ ELNÖK, AKI SZERINT 2010-BEN ÉS 2012-BEN IS MINDEN PÁRTOT ELLENÕRIZTEK.
TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÕ SZERINT AZ ISMERETLEN ELLENZÉKI JELÖLTEK MEGLEPETÉST OKOZHATNAK A FIDESZNEK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSON.
RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA.
KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT.
NGM: 220 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS NOVEMBERI HIÁNYA, AZ ELSÕ TIZENEGY HAVI DEFICIT 1639 MILLIÁRD FORINTRA EMELKEDETT.
VARGA MIHÁLY: 700 MILLIÁRD FORINTOT LEHET MEGTAKARÍTANI AZ ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁSOKKAL, AZ ÁTÁLLÁSRA NÉGY ÉVE VAN AZ ÁLLAMI ADMINISZTRÁCIÓNAK.
RENDKÍVÜLI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KAP KÉT BUDAPESTI KÓRHÁZ, A 325 MILLIÓ FORINTOT A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE, ILLETVE A SÜRGÕSSÉGI RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTIK.
NEM ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDÕ SZEREKET FOGLALT LE NÉBIH; A FORGALMAZÓK MAGÁNSZEMÉLYEK, INTERNETES PRÓBAVÁSÁRLÁSSAL BUKTATTÁK LE ÕKET.
KÖZEL 900 MRD FT-OT KASZÁLT A FORINT GYENGÜLÉSÉN A NEMZETI BANK 2013 ÉS 2015 KÖZÖTT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PÉLDÁJÁT KÖVETVE, HAMAROSAN MAGYARORSZÁG IS JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETI ÁT KÜLKÉPVISELETÉT ÍRJA A TIMES OF ISRAEL.
HÁROM, HÓNAPOK ÓTA HÚZÓDÓ, MAGYARORSZÁG ELLENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST UTALT BÍRÓSÁG ELÉ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT MONDTA A KÜLÜGYMINISZTER A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL TARTOTT MEGHALLGATÁSON, AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AGGÓDIK A KÁRPÁTALJAI HELYZET MIATT, EZÉRT ÁLLANDÓ EBESZ-MEGFIGYELÕKET KÜLDENE KÁRPÁTALJÁRA.
MARTIN SCHULZ, A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ELNÖKE: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT.
SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT VISSZAVONUL A KÉPVISELÕHÁZ KORELNÖKE AMERIKÁBAN.
A LENGYEL SZEJM ELVETETTE A SZYDLO-KORMÁNNYAL SZEMBENI ELLENZÉKI BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT, AZ ÁLLAMFÕ KÖZBEN SÜRGETI A TÖBB HETE BEJELENTETT KORMÁNYÁTALAKÍTÁST.
TÖBB MINT TÍZEZREN TÜNTETNEK KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉÉRT A BELGA FÕVÁROSBAN, A MENESZTETT ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA OKTÓBER VÉGE ÓTA BRÜSSZELBEN TARTÓZKODIK.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE 8 ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
A RADIKÁLIS ISZLAMISTA HAMÁSZ EGY ÚJ INTIFÁDA INDÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A PALESZTIN NÉPET, HOGY KIFEJEZZE HARAGJÁT A JERUZSÁLEMI DÖNTÉS MIATT.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE - ÁLL A NYILATKOZATBAN.
MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN A NÓGRÁD MEGYEI PALOTÁS KÖZSÉGBEN.
4 EMBER MEGSÉRÜLT, AMIKOR 3 GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYKANIZSÁN, A 61-ES ÚT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN.
20 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY KARCAGI NÕT, AKI MEGFOJTOTTA ÚJSZÜLÖTTJÉT; A 40 ÉVES ÁPOLÓNÕ MÁR MÁSODIK GYERMEKÉT ÖLTE MEG ÉS SEMMIFÉLE BÛNTUDATOT NEM TANÚSÍTOTT.
HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY KISTEHERAUTÓ ÚRKÚTON, A MÉG TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNT BALESET HELYSZÍNÉN NINCS ÚTLEZÁRÁS.
OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT.
MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: HUSZONHÁRMAN SZENVEDTEK FAGYHALÁLT DECEMBER ELEJÉIG, AZ ÁLDOZATOK KÖZÜL NYOLCAN A SZABAD ÉG ALATT HÛLTEK KI.
NÉGY KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN; A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, GYÕR TÉRSÉGÉBEN EGY SÁVON HALADHAT A FORGALOM.