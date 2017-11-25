Nyert az Újpest és a Videoton, kiütötték a Vasast

HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA, HOGY NEM ÉRKEZHETETT BE ANNYI NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍV, MINT AMENNYIVEL A KORMÁNYPÁRTOK DICSEKEDNEK.
HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS.
A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU.
JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
TEGNAP MEGKEZDÕDÖTT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI.
A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ.
A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN.
REKTORI UTASÍTÁSRA KÖTELEZÕ RÉSZT VENNIE A MISKOLCI EGYETEM TÖBB HALLGATÓJÁNAK SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER ELÕADÁSÁN - INDEX.
ÚJABB UNIÓS KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE, 9 MILLIÁRD FORINTBÓL TÁRHATJÁK FEL AZ ÁRVÍZVÉDELMI FÕVÉDVONAL HIBÁIT.
21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU.
DRÓNOK FELDERÍTÉSÉRE ALKALMAS SZENZORRENDSZERT FEJLESZT AZ ANTENNA HUNGÁRIA, A BERUHÁZÁSHOZ 1 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERTEK.
FELÁLLÍTOTTÁK AZ ORSZÁG KARÁCSONYFÁJÁT A PARLAMENT ELÕTT, A 20 MÉTER MAGAS EZÜSTFENYÕ VÍZKERESZT NAPJÁIG DÍSZÍTI A KOSSUTH TERET.
AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST SZOMBATON ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR.
MERKEL REMÉNYÉT FEJEZTE KI, HOGY HAMAROSAN MEGALAKULHAT AZ ÚJ NÉMET KORMÁNY.
ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN, HATÁLYBA LÉPTETVE EZZEL AZ ÚJ SZABÁLYOZÁST.
A MÓDOSÍTÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN.
HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; MÁR MEGHALADJA A 300-AT A SÍNAI-FÉLSZIGETEN ELKÖVETETT MERÉNYLET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HALOTTAK KÖZÖTT 27 GYERMEK VAN.
AZ AMERIKAI, A FRANCIA ÉS AZ OROSZ ELNÖK IS ELÍTÉLTE A VÉRES AKCIÓT, AZ EGYIPTOMI LÉGIERÕ TÁMADJA A MERÉNYLÕK FELTÉTELEZETT REJTEKHELYEIT.
KIÜRÍTETTEK ÉS LEZÁRTAK LONDONBAN EGY METRÓÁLLOMÁST, A RENDÕRSÉG SZERINT NEM VOLT LÖVÖLDÖZÉS, VEREKEDÉS OKOZHATTA A PÁNIKOT.
PÁRIZSBAN RENDÕRÖK LÕTTEK AGYON EGY TIGRIST, MIUTÁN AZ ÁLLAT KISZABADULT EGY CIRKUSZI KETRECBÕL.
IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET.
OROSZ ÉS EURÓPAI TUDÓSOKBÓL BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE A ROSZATOM AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS MIATT.
ZÁRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: KIJEVNEK VISSZA KELL VONNIA A KISEBBSÉGEK JOGAIT SÉRTÕ OKTATÁSI TÖRVÉNYT.
KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, KÖZBEN - EGÉSZSÉGÜGYI OKOKRA HIVATKOZVA - ÁLLÍTÓLAG LEMONDOTT A LUHANSZKI SZAKADÁROK "ELNÖKE".
HÁRMAN MEGHALTAK EGY SZOLNOKI BALESETBEN, 4 SÚLYOS, 8 KÖNNYEBB SÉRÜLTET LÁTTAK EL A MENTÕK; A 4-ES ÚT 99 KILOMÉTERÉNÉL.
A SÛRÛ KÖDBEN EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ KISBUSZ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY MAGYAR BUSSZAL, A HÁROM ÁLDOZAT A KISBUSZBAN ÜLT.
HALÁLOS BALESET MIATT SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL LEZÁRTÁK AZ M7-ES BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALÁT, AHOL EGY KAMION ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE.
ELHÁRULT A HIBA, ÚJRA MÛKÖDIK A TISZASZIGETI KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕ, AMELYET MA REGGEL ÁRAMKIMARADÁS MIATT ZÁRTAK LE.
LELÕTTE TÁRSÁT EGY VADÁSZ A BAKONYBAN; A 60 ÉVES OLASZ FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK,GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT INDULT BÜNTETÕELJÁRÁS ELLENE.
KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ PINCÉJE SZOMBATON A HEVES MEGYEI KOMPOLTON, AZ ÉPÜLETBÕL KIHOZOTT EMBEREN MÁR NEM TUDTAK SEGÍTENI A MENTÕK.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI EGY CSALÁDI HÁZ UDVARÁN, SASHALMON, A PIROSRÓZSA UTCÁBAN.
AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT.
A CZIBOR ZOLTÁNT ÉS TÓTH II JÓZSEFET ÁBRÁZOLÓ ALKOTÁST A CSEPEL SPORT CLUB BÉKE TÉRI STADIONJA ELÕTT LEPLEZTÉK LE. .