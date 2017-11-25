2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Nyert az Újpest és a Videoton, kiütötték a Vasast

Hír TV

2017. november 25., szombat 18:08

Az Újpest és a Videoton is győzött a labdarúgó-NB I 17. fordulójában. A lila-fehérek a Diósgyőr otthonában nyertek 2-1-re, a fehérvári együttes a Paksot múlt felül 2-0-ra. Nagy verésbe szaladt bele a Vasas: az angyalföldiek a Debrecentől kaptak ki 5-1-re, hazai pályán. Otthon kapott ki a bajnoki címvédő Honvéd is: a Mezőkövesd 2-1-re tudott nyerni Kispesten. Az újoncok csatájában a Balmazújváros és a Puskás Akadémia 2-2-re végzett.

Eredmények:

Diósgyőr – Újpest 1-2
Budapest Honvéd – Mezőkövesd 1-2
Vasas – Debrecen 1-5
Videoton – Paks 2-0
Balmazújváros – Puskás Akadémia 2-2

A Haladás – Ferencváros mérkőzés fél nyolckor kezdődik.

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