Nyert az Újpest és a Videoton, kiütötték a Vasast

HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA, HOGY NEM ÉRKEZHETETT BE ANNYI NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍV, MINT AMENNYIVEL A KORMÁNYPÁRTOK DICSEKEDNEK. HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS. A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU. JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. TEGNAP MEGKEZDÕDÖTT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI. A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ. A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN. REKTORI UTASÍTÁSRA KÖTELEZÕ RÉSZT VENNIE A MISKOLCI EGYETEM TÖBB HALLGATÓJÁNAK SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER ELÕADÁSÁN - INDEX. ÚJABB UNIÓS KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE, 9 MILLIÁRD FORINTBÓL TÁRHATJÁK FEL AZ ÁRVÍZVÉDELMI FÕVÉDVONAL HIBÁIT. 21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU. DRÓNOK FELDERÍTÉSÉRE ALKALMAS SZENZORRENDSZERT FEJLESZT AZ ANTENNA HUNGÁRIA, A BERUHÁZÁSHOZ 1 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERTEK. FELÁLLÍTOTTÁK AZ ORSZÁG KARÁCSONYFÁJÁT A PARLAMENT ELÕTT, A 20 MÉTER MAGAS EZÜSTFENYÕ VÍZKERESZT NAPJÁIG DÍSZÍTI A KOSSUTH TERET. AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST SZOMBATON ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. MERKEL REMÉNYÉT FEJEZTE KI, HOGY HAMAROSAN MEGALAKULHAT AZ ÚJ NÉMET KORMÁNY. ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN, HATÁLYBA LÉPTETVE EZZEL AZ ÚJ SZABÁLYOZÁST. A MÓDOSÍTÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN. HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; MÁR MEGHALADJA A 300-AT A SÍNAI-FÉLSZIGETEN ELKÖVETETT MERÉNYLET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HALOTTAK KÖZÖTT 27 GYERMEK VAN. AZ AMERIKAI, A FRANCIA ÉS AZ OROSZ ELNÖK IS ELÍTÉLTE A VÉRES AKCIÓT, AZ EGYIPTOMI LÉGIERÕ TÁMADJA A MERÉNYLÕK FELTÉTELEZETT REJTEKHELYEIT. KIÜRÍTETTEK ÉS LEZÁRTAK LONDONBAN EGY METRÓÁLLOMÁST, A RENDÕRSÉG SZERINT NEM VOLT LÖVÖLDÖZÉS, VEREKEDÉS OKOZHATTA A PÁNIKOT. PÁRIZSBAN RENDÕRÖK LÕTTEK AGYON EGY TIGRIST, MIUTÁN AZ ÁLLAT KISZABADULT EGY CIRKUSZI KETRECBÕL. IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET. OROSZ ÉS EURÓPAI TUDÓSOKBÓL BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE A ROSZATOM AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS MIATT. ZÁRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KIJEVNEK VISSZA KELL VONNIA A KISEBBSÉGEK JOGAIT SÉRTÕ OKTATÁSI TÖRVÉNYT. KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, KÖZBEN - EGÉSZSÉGÜGYI OKOKRA HIVATKOZVA - ÁLLÍTÓLAG LEMONDOTT A LUHANSZKI SZAKADÁROK "ELNÖKE". HÁRMAN MEGHALTAK EGY SZOLNOKI BALESETBEN, 4 SÚLYOS, 8 KÖNNYEBB SÉRÜLTET LÁTTAK EL A MENTÕK; A 4-ES ÚT 99 KILOMÉTERÉNÉL. A SÛRÛ KÖDBEN EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ KISBUSZ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY MAGYAR BUSSZAL, A HÁROM ÁLDOZAT A KISBUSZBAN ÜLT. HALÁLOS BALESET MIATT SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL LEZÁRTÁK AZ M7-ES BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALÁT, AHOL EGY KAMION ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE. ELHÁRULT A HIBA, ÚJRA MÛKÖDIK A TISZASZIGETI KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕ, AMELYET MA REGGEL ÁRAMKIMARADÁS MIATT ZÁRTAK LE. LELÕTTE TÁRSÁT EGY VADÁSZ A BAKONYBAN; A 60 ÉVES OLASZ FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK,GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT INDULT BÜNTETÕELJÁRÁS ELLENE. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ PINCÉJE SZOMBATON A HEVES MEGYEI KOMPOLTON, AZ ÉPÜLETBÕL KIHOZOTT EMBEREN MÁR NEM TUDTAK SEGÍTENI A MENTÕK. KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI EGY CSALÁDI HÁZ UDVARÁN, SASHALMON, A PIROSRÓZSA UTCÁBAN. AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT. A CZIBOR ZOLTÁNT ÉS TÓTH II JÓZSEFET ÁBRÁZOLÓ ALKOTÁST A CSEPEL SPORT CLUB BÉKE TÉRI STADIONJA ELÕTT LEPLEZTÉK LE. .