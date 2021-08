Nőtt a NOB végrehajtó bizottság hatásköre

Magyarországon nagyobb szabadság van, mint az Amerikai Egyesült Államokban - erről beszélt Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján. A családtámogatások kibővítésével párhuzamosan nő a családalapítási kedv és nő a házasságkötések száma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Megjelent a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete. A járvány negyedik hulláma hamarosan Magyarországra ér - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, az egyetlen hatékony fegyver a vakcina. Meztelenül üvöltözve, feltehetően ittasan mutogatta magát egy férfi Érd egyik óvodájánál. A DK közeli baloldali polgármester, Csőzik László feljelentés helyett abban látta a megoldást, hogy korlátozta az udvar használatát. A kormány idén is támogatja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő kihelyezett képzéseit, az egyetemek 2021-ben is meghirdetik külhoni képzéseiket - közölte az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Bethesda Gyermekkórház: már a negyedik SMA-betegségben szenvedő gyermek kapta meg az államilag támogatott Zolgensma génterápiás kezelést. Nagy István: a magyar méhészek tudása a sikeres mezőgazdaság alapja, kulcsa, és ezért jár nekik a megkülönböztetett figyelem. Magyarország a harmadik a Nikkei japán gazdasági napilap listáján, amely a világ 120 országát rangsorolja aszerint, hogy hol mennyire sikeres a koronavírus-járvány kezelése. Lengyelország megszünteti az igazságszolgáltatás reformja keretében létrehozott fegyelmi kamarát jelenlegi formájában, ily módon tárgytalanná válik az Európai Bizottsággal zajló vita - jelentette be Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes. Az Öt Csillag Mozgalom elnökévé választották Olaszországban Giuseppe Conte volt kormányfőt. Újabb civil hajó tett partra migránsokat Szicílián. A 257 illegális bevándorló között volt marokkói, bangladesi, egyiptomi és szíriai férfi is. Ezrek tüntettek Párizsban és más francia városokban szombaton: ez volt sorozatban a negyedik hétvége, hogy az emberek utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen. A koronavírus-fertőzöttek száma 201,7 millió, az áldozatoké 4,28 millió világszerte. Az egyik szerbiai Covid-kórházban megháromszorozódott a betegek száma. A kórházba kerülők szinte mindegyikét olyan családtag fertőzte meg, aki nem oltatta be magát, és külföldi nyaralásból tért haza. A fehérorosz határon át illegálisan Litvániába érkezett ázsiai és afrikai migránsok 300 euró „motivációs pénzt” kapnak a litván hatóságoktól, amennyiben hajlandók hazatérni országaikba. Irak átmenetileg felfüggeszti a fehéroroszországi légi járatokat. Izrael légi csapást mért a Hamász rakétakilövő állására a Gázai övezetben. Irán visszautasította a G7 vádjait, miszerint felelős lenne a Mercer Street tartályhajó elleni támadásért. Súlyos erdőtüzek pusztítanak Oroszországban, elsősorban a szibériai régióban; összesen 3 millió hektárnyi terület áll lángokban. Tizenhárom erdőtüzet még mindig nem sikerült megfékezni Törökországban: több mint ötezer tűzoltó küzd a lángokkal. Veszélyesen rossz minőségű a levegő a görög fővárosban, Athénban a város körüli erdőtüzek miatt. Tizenöt tűzoltóautóval cseh tűzoltók indultak Görögországba, hogy segítsenek az ottani súlyos erdőtüzek oltásában. Lengyelország tűzoltókat és különféle eszközöket indított útnak Németországba, hogy segítsék az árvíz utáni helyreállítást, valamint az erdőtüzek sújtotta Görögországba és Törökországba, hogy részt vegyenek az oltásban. Korzikán fogták el azt a szlovák férfit és élettársát, egy magyar nőt, akik ellen a gondozásukra bízott gyermekkel szemben elkövetett szexuális erőszak, illetve kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség. BKK: Gyorsítják a fővárosi Blaha Lujza tér felújítását, így a tervezettnél korábban véget érhet a forgalmi korlátozás a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésében. Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal a 13. helyen áll a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyet a szombati versenynap után is Kína vezet. Sorozatban harmadszor aranyérmes a női kajak négyes, Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok. Bronzérmes a női vízilabda-válogatott. A magyar férfi kajak négyes a hetedik helyen végzett 500 méteren. Marosi Ádám feljött a hatodik helyre a férfi öttusázók olimpiai versenyében, míg Kasza Róbert a 26. A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros az ötödik helyen végzett 500 méteren az olimpián. Majd hétezren vettek részt a 39. Lidl Balaton-átúszáson.