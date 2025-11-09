Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

Megosztás itt:

A 26. születésnapját négy nap múlva ünneplő pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 11. futamgyőzelme.

Norris mögött az F1-es karrierjének legjobb eredményét elérő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője állhatott fel úgy, hogy a boxutcából rajtolt.

Norris ezzel a sikerrel 24 pontra növelte az előnyét az összetettben Piastrival szemben.

A rajtot a pole pozícióból Norris nagyszerűen kapta el, így simán megőrizte a vezető helyét, mögé pedig sorrendben Antonelli, Charles Leclerc (Ferrari) és Piastri sorolt be. A második körben a pályára hajtott a biztonsági autó, a hazai közönség előtt szereplő

Gabriel Bortoleto (Sauber) ugyanis egy előzési kísérlet közben a falnak csapta a versenyautóját.

A száguldás néhány körrel később folytatódhatott volna, ám az újraindítást követően a célegyenes végi első kanyarba Leclerc, Antonelli és Piastri egymás mellé ért be, a McLaren ausztrál versenyzője kissé elvétette a féktávot, autója összeért Antonelliével, amely ennek következtében nekicsapódott Leclerc Ferrarijának. Utóbbi autó futóműve eltörött az ütés nyomán, így a monacói pilótának fel kellett adnia a futamot, Piastri pedig megelőzte Antonellit, és üldözőbe vehette Norrist.

Tíz körrel később aztán

a versenybíróság tíz másodperc időbüntetést szabott ki Piastrira,

mivel őt látta felelősnek az újraindítást követő ütközésnél. Közben a boxutcából rajtolt Verstappen már kilencedik volt, sőt, a kerékcserékre kiállók miatt hamarosan a hatodik pozícióban száguldott.

Az élmezőnyből a harmadik Antonelli a 22. körben járt a boxban friss abroncsokért, Norris pedig az élről a 30. körben állt ki kerékcserére. Öt körrel később Verstappen is új gumikat kapott, majd az ideiglenesen vezető Piastri a 39. körben hajtott a boxba, s amellett, hogy kereket cseréltek az autóján, a tíz másodperces büntetését is letöltötte.

Harminckét körrel a vége előtt így Norris állt újra az élen,

mögötte Antonelli volt a második, George Russell (Mercedes) a harmadik. Verstappen az ötödik pozícióban száguldott, Piastrinak pedig a hetedik helyről kellett megpróbálnia minél előrébb törni.

Antonelli Mercedesén a 48. körben másodszor cseréltek kereket, egy körrel később Russell is megint a boxban járt. Norris az élről az 50. körben hajtott a boxba friss abroncsokért, egy körrel később Piastri következett, a futamot ekkor Verstappen vezette. A holland címvédőt azonban 16 körrel a leintés előtt a második kerékcseréjére hívta a Red Bull, és a négyszeres vb-győztes negyediknek állt vissza a mezőnybe.

Az utolsó tíz kört úgy kezdte meg a mezőny, hogy Norris vezetett, Antonelli második, Russell harmadik volt, Verstappennek azonban esélye nyílt a leintésig még megtámadni a két Mercedes-versenyzőt. Russellt könnyedén utasította maga mögé a holland kiválóság, de Antonellivel már nem bírt el, és a boxutcai startja ellenére harmadik lett.

A vb két hét múlva Las Vegasban folytatódik.

Fotó: MTI/AP/Andre Penner