Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Bayer show 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

2025. november 09., vasárnap 19:46 | MTI

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat vasárnap Sao Paulóban, ezzel a sikerrel tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén csapattársával, az ötödikként célba érő Oscar Piastrival szemben.

  • Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

A 26. születésnapját négy nap múlva ünneplő pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 11. futamgyőzelme.

Norris mögött az F1-es karrierjének legjobb eredményét elérő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője állhatott fel úgy, hogy a boxutcából rajtolt.

Norris ezzel a sikerrel 24 pontra növelte az előnyét az összetettben Piastrival szemben.

A rajtot a pole pozícióból Norris nagyszerűen kapta el, így simán megőrizte a vezető helyét, mögé pedig sorrendben Antonelli, Charles Leclerc (Ferrari) és Piastri sorolt be. A második körben a pályára hajtott a biztonsági autó, a hazai közönség előtt szereplő

Gabriel Bortoleto (Sauber) ugyanis egy előzési kísérlet közben a falnak csapta a versenyautóját.

A száguldás néhány körrel később folytatódhatott volna, ám az újraindítást követően a célegyenes végi első kanyarba Leclerc, Antonelli és Piastri egymás mellé ért be, a McLaren ausztrál versenyzője kissé elvétette a féktávot, autója összeért Antonelliével, amely ennek következtében nekicsapódott Leclerc Ferrarijának. Utóbbi autó futóműve eltörött az ütés nyomán, így a monacói pilótának fel kellett adnia a futamot, Piastri pedig megelőzte Antonellit, és üldözőbe vehette Norrist.

Tíz körrel később aztán

a versenybíróság tíz másodperc időbüntetést szabott ki Piastrira,

mivel őt látta felelősnek az újraindítást követő ütközésnél. Közben a boxutcából rajtolt Verstappen már kilencedik volt, sőt, a kerékcserékre kiállók miatt hamarosan a hatodik pozícióban száguldott.

Az élmezőnyből a harmadik Antonelli a 22. körben járt a boxban friss abroncsokért, Norris pedig az élről a 30. körben állt ki kerékcserére. Öt körrel később Verstappen is új gumikat kapott, majd az ideiglenesen vezető Piastri a 39. körben hajtott a boxba, s amellett, hogy kereket cseréltek az autóján, a tíz másodperces büntetését is letöltötte.

Harminckét körrel a vége előtt így Norris állt újra az élen,

mögötte Antonelli volt a második, George Russell (Mercedes) a harmadik. Verstappen az ötödik pozícióban száguldott, Piastrinak pedig a hetedik helyről kellett megpróbálnia minél előrébb törni.

Antonelli Mercedesén a 48. körben másodszor cseréltek kereket, egy körrel később Russell is megint a boxban járt. Norris az élről az 50. körben hajtott a boxba friss abroncsokért, egy körrel később Piastri következett, a futamot ekkor Verstappen vezette. A holland címvédőt azonban 16 körrel a leintés előtt a második kerékcseréjére hívta a Red Bull, és a négyszeres vb-győztes negyediknek állt vissza a mezőnybe.

Az utolsó tíz kört úgy kezdte meg a mezőny, hogy Norris vezetett, Antonelli második, Russell harmadik volt, Verstappennek azonban esélye nyílt a leintésig még megtámadni a két Mercedes-versenyzőt. Russellt könnyedén utasította maga mögé a holland kiválóság, de Antonellivel már nem bírt el, és a boxutcai startja ellenére harmadik lett.

A vb két hét múlva Las Vegasban folytatódik.

Fotó: MTI/AP/Andre Penner

 
 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Schumacher rápirított a fiára, miután az eljegyezte magyar szerelmét

Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott

Ilyet még nem láttunk a Lidlben, csodát tesz a WC-vel ez az új termék

Kiábrándító, amit Magyar Péter művel, már a saját hívei is menekülnek

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Nevet váltva érkezhet a Mere, kiderült, hol nyitja első magyar boltját az orosz diszkont

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

További híreink

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Tragikus nap Tenerife partjain

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
3
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
4
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
5
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
6
Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó
7
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
8
Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti
9
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
10
Tragikus nap Tenerife partjain

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

 A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott bolgár vendége, a Ludogorec felett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott negyedik fordulós mérkőzésén.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!