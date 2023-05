Női röplabda Extraliga - Megvédte címét és nyolcadszor bajnok a Vasas

Megosztás itt:

A fővárosi együttes az első meccset 3-1-re, a másodikat és a harmadikat 3-0-ra nyerte meg. A piros-kékek magyar csapattól csak egyszer - az alapszakaszban Békéscsabán - kaptak ki a 2022/23-as szezonban.

A Vasas újabb sikerével továbbra is hibátlan a hazai sorozatokban a tavaly nyáron kinevezett görög vezetőedzővel, Jannisz Atanaszopulosszal: az angyalföldiek tavaly és idén is dupláztak, azaz a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódították, a négy döntőből háromszor a BRSE-t legyőzve.

Női Extraliga, döntő, 3. mérkőzés:

Vasas Óbuda - Swietelsky-Békéscsaba 3-0 (11, 17, 13)

-------------------------------------------------------

a legeredményesebb játékosok: Bannister 19, Abdulazimova 18, Fricova 11, illetve Aktas 11

A két együttes első mérkőzését odahaza 3-1-re, majd a második, viharsarki összecsapást - két játszmában is nagy hátrányt ledolgozva - 3-0-ra nyerte a Vasas, amely így szombaton már a címvédésért lépett pályára saját közönsége előtt.

Az óbudaiak számára annyiban ismerős volt a helyzet, hogy egy évvel ezelőtt a finálé negyedik mérkőzésén ugyancsak hazai pályán zárhatták volna le a párharcot, akkor azonban a BRSE 3-2-re győzött, így a felek még egyszer visszatértek Békéscsabára - igaz, ott a fővárosiak könnyedén, 3-0-ra győztek.

A viharsarkiak ezúttal is azzal a céllal érkeztek a fővárosba, hogy meghosszabbítsák a döntőt, míg a Vasas játékosai szerették volna ezúttal saját szurkolóik előtt befejezni a sorozatot.

A drukkerek már a mérkőzés előtt másfél órával gyülekeztek a helyszínen, a kezdés előtt 15 perccel pedig ki lehetett rakni a "megtelt" táblát a Folyondár utcai csarnok bejáratára.

A nagy hőséghez és a pokoli hangulathoz a Vasas alkalmazkodott jobban, a hazaiak az első játszmában nagyon hamar tetemes előnyt építettek ki amerikai feladóátlójuk, Taylor Bannister ponterős játékának köszönhetően. Mivel a Békéscsaba Tóth Gábor cseréi ellenére sem tudott ritmust váltani, a címvédő könnyedén nyerte meg az első szettet.

A második játszma elején tartotta magát a kihívó, de a fővárosiak 4-4 után ismét uralták a mérkőzést. Bannister mellett ekkor már a csapattársak is kiemelkedően játszottak, így a túloldalon a liberó Molcsányi Rita hiába mutatott be több nagyszerű védekezést is, végig a Vasas vezetett. A vendégek ugyan többször is visszazárkóztak két-három pontra, ennél többre nem futotta az erejükből.

A harmadik felvonás a hazaiak örömjátékát hozta: a címvédő három idegenlégiósa, Bannister mellett az azeri Ajsan Abdulazimova, valamint a szlovák Karolina Fricova kedvére szerezte a pontokat, a csarnokban pedig egyre nagyobb "fieszta" kezdődött. A Vasas az egész döntőben meggyőző játékot mutatva védte meg bajnoki címét.

A 77 perces harmadik találkozó legjobbja Bannister volt 19 ponttal.

"Nagyon örülök, hogy újabb aranyérmet nyertünk, és azt is, hogy egész szezonban jól ment a játék" - mondta a találkozó után a pezsgőben ázó Bannister, akit a magyar szövetség az Extraliga legjobb játékosának választott.

"Ma egyértelműen mi voltunk a jobb csapat, az első pillanattól kezdve koncentráltan és jól röplabdáztunk, megérdemelten lettünk bajnokok. Sok mérkőzésünk volt a szezon során, de nagyon egységesek voltunk, és a nehéz pillanatokon is gyorsan túl tudtunk lendülni. Gratulálok a lányoknak és köszönöm mindenkinek, aki valamennyire is hozzájárul ehhez a sikerhez" - mondta az MTI Atanaszopulosz.

Tóth Gábor, a BRSE mestere gratulált a Vasasnak, majd úgy értékelt, hiába volt jó a csapata nyitásfogadása, ha a támadók a fontos meccsen nem tudják azt hozni, amit elvár tőlük.

"A Vasas minden helyzetből eredményesebb volt" - összegzett a szakember.

Borítókép: Abdulazimova Ayshan (b) és Fricova Karolina, a Vasas játékosai a női röplabda Extraliga döntőjének harmadik, Vasas Óbuda - Swietelsky-Békéscsaba mérkőzésén a Vasas Folyondár utcai sportközpontjában, Budapesten 2023. május 6-án.

MTI/Koszticsák Szilárd