Nincs áttörés – megint ikszeltek a magyar fiatalok

Négy nappal az ukránok elleni mérkőzés után újra hátrányba került a magyar csapat, de gyorsan egyenlített, így megőrizte veretlenségét, igaz, három találkozót követően még nem is nyert.

U21-es Európa-bajnoki selejtező, 3. forduló, H csoport:

Magyarország-Törökország 1-1 (1-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Jasper Vergoote (belga)

gólszerzők: Vancsa (14.), illetve Kilicsoy (6.)

sárga lap: Markgráf (22.), Horváth K. (54.), Tuboly (89.), illetve B. Yilmaz (90.), Vural (93.)

Magyarország:

Pécsi - Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf - Molnár Á. (Vajda, 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) - Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes (Bánáti, 64.)

Törökország:

Ertas - Karapo (F. Demir, 92.), Güreler, Özcan, B. Yilmaz - Celik (Habesoglu, 83.), Aydin (Vural, 68.), Ilkhan - Canak, Kilicsoy, Önal (Demircan, 92.)

A magyar korosztályos csapat kezdeti lendületét Semih Kilicsoy hatodik percben szerzett ollózós gólja sem vetette vissza, és Vancsa Zalán nem kevésbé látványos, sarokkal szerzett találattal egyenlített a 14. percben. Az első félidőben a vendégek támadásait többnyire a szélekre kiívelt labdák, majd az onnan érkező beadások jellemezték, míg a magyar csapat az ellentámadásokra rendezkedett be, több-kevesebb sikerrel.

A fordulás után a hazai szakvezetés utasítására a magyar fiatalok látványosan lassították az iramot, s olykor labdaszerzés után sem a támadásindítás volt az elsődleges számukra. Mindez azonban nyomasztó török mezőnyfölényt is eredményezett, és bekövetkezett, amiről a mérkőzés előtti napon tartott sajtóbeszélgetésen Szélesi Zoltán szövetségi edző kifejtette félelmét: játékosai gyakran csak futkostak a labda után.

Pécsi Ármin bravúros védése is kellett, hogy ne változzon az állás, de a ritka hazai lehetőségek egyikénél Szűcs Tamás távoli lövését a török kapus is hárította.

Az eredmény már nem változott, így a Litvánia és az Ukrajna elleni meccsek után a harmadik döntetlenjét érte el a válogatott.

"Nem szeretnék nagy szavakat használni, de van csapatunk, mert a csoport két legerősebb csapata, az ukránok és a törökök ellen megmutatták a játékosok, hogy hiába értékesebb ellenfeleink kerete, a mi fiataljaink méltóképpen felvették velük a versenyt"

- értékelt a mérkőzés után Szélesi Zoltán.

Hozzátette, némi hiányérzete azért maradt benne, mert korábban a litvánok és az ukránok is az utolsó pillanatokban egyenlítettek, de örömteli, hogy három mérkőzés után is veretlen a csapat.

"Nyilván egy győzelemmel közelebb lennénk a továbbjutást jelentő első, vagy a pótselejtezőt érő második helyhez, de mindemellett fontos még, hogy játékosaink ilyen szintű tétmérkőzéseken fejlődjenek.

Gruber Zsombor és Tóth Alex példája is mutatja, hogy oda lehet kerülni a felnőtt válogatotthoz is. Miért ne lehetne a mostani keretből valaki a következő?!"

A csoport másik mérkőzésén a horvátok 1-0-ra nyertek az ukránok ellen.

A korosztályos válogatott negyedik csoportmérkőzését november 18-án szintén az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játssza Horvátország ellen.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik,

a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikál a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

A H csoport állása:

1. Törökország 5 pont/3 mérkőzés, 2. Ukrajna 4/3 (7-4), 3. Horvátország 4/2 (2-1), 4. Magyarország 3/3, 5. Litvánia 1/

Fotó: A magyar válogatott játékosai a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában játszott Magyarország - Törökország mérkőzés végén az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. október 14-én. A találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. MTI/Bodnár Boglárka