Nikolics lemondta a válogatottságot

Nem lép többet pályára a nemzeti csapatban Nikolics Nemanja. A Chicago Fire magyar légiósa a Facebookon jelentette be a döntését.

Mint írta, minden olyan korszakot nehéz lezárni, ami különösen fontos az ember számára: a magyar labdarúgó-válogatottban töltött időszak egy meghatározó és emlékezetes periódusa pályafutásomnak, nagyon hálás vagyok azokért az évekért, amelyeket a válogatottnál tölthettem. Sosem bántam meg semmit, most is ugyanúgy tennék, mint amikor eldöntöttem, hogy magyar állampolgár leszek, mert reméltem, bemutatkozhatok a nemzeti csapatban. Rengeteget kaptam a magyar futballtól, és úgy hiszem, én is adtam a magyar labdarúgásnak. Minden mérkőzésre büszke vagyok, amelyen pályára léphettem, és hálás vagyok azoknak, akik bíztak bennem, köztük a magyar válogatott fantasztikus szurkolóinak, akik a nehezebb időszakokban is kitartottak a csapat mellett. Rengeteg erőt tudtam meríteni a drukkerek szeretetéből, éreztem, hogy jóban-rosszban támogattak engem és végig mellettem álltak.