Neymart és Messit is leigazolhatná a Puskás Akadémia

Komoly futballcsapatot verbuválhatna Mészáros Lőrinc abból a 160 milliárd forintból, amennyivel egyetlen év alatt növekedett a vagyona. Az összeg átszámolva 509,177 millió euró, ebből akár Neymart és Messit is leigazolhatná a Puskás Akadémiába, vagy horvát focicsapatába, az NK Osijekbe.

De a felcsúti tőzsdecápa ebből a pénzből akár egy komplett futballklub keretét is megvásárolhatná, az Arsenal játékosállományát például 499 millió euróra taksálja a futballisták értékét összegző weboldal, a Transfermarkt. De a lehetőségek szinte határtalanok, Olaszországban például a Juventuson kívül bármelyik csapat játékosait leigazolhatná Orbán Viktor barátja, és Franciaországban is egyedül a PSG teljes keretét nem engedhetné meg magának, ahogyan Németországban is a Bayern Münchenen kívül mindegyik klubot „kifoszthatná”.

510 millió euróból elég acélos kezdő tizenegyet vásárolhatna össze európai topligákból Mészáros Lőrinc: a kapuban például a világbajnok, BL-győztes és hatszoros német bajnok Manuel Neuer állhatna. A védelem háromnegyede érkezhetne akár a Chelsea-ből is, Marcos Alonso, César Azpilicueta és Antonio Rüdiger mellett még a rutinos Jerome Boateng is helyet kaphat a „Mészáros XI-ben”. A középpálya védekező szekciójában két tapasztalt szűrő, Ivan Rakitic a Barcelonából, és a római Radja Nainggolan tevékenykedne. Jobb szélen a Real Madrid egyik sztárja, a lassan újra régi önmagára találó Gareth Bale, a baloldalon pedig a Bayern ifjú tehetsége, Kingsley Coman rohamozna. A támadó középpályás a németek örök ígérete, a dortmundi Marco Reus is lehetne akár, belefér a költségkeretbe. Egy szem csatárként Pierre-Emerick Aubameyang szaggathatná a hálót a Mészáros-csapatban, a gaboni támadó a télen igazolt az Arsenalba a Borussia Dortmundtól valamivel több, mint 63 millió euróért.

Megvehetné a teljes NB I.-et, ötször

Hogy a hazai vonalra is visszakanyarodjunk, a Transfermarkt adatai szerint Mészáros Lőrinc a 160 milliárd forintjából öt és félszer tudná megvásárolni az összes játékost, aki az NB I.-es csapatokban rúgja a bőrt. A magyar bajnokságban szereplő játékosok összértékét 90,75 millió euróra teszi a weboldal, ami átszámolva 28,52 milliárd forint.

Ha Mészáros Lőrinc arra adná a fejét, hogy a magyar labdarúgó-válogatott teljes keretét Felcsútra igazolja, annak sem lenne akadálya: a nemzeti csapat kerete (a március 27-i állapot szerint) összesen 36,55 millió eurót, 11,485 milliárd forintot ér. Bagatel összeg!